El Buen Hijo: “Después de ‘La Mesías’ piensan que somos un grupo de pop cristiano”

Marco (Mérida, 1992), Alicia (Sevilla, 1992), Cham (Madrid, 1994), Miquel (Palma, 1995) y Daniel (Palma, 1995) forman El Buen Hijo y llegan a Granada (2 de febrero) y Sevilla (3 de febrero). La banda vuelve a Andalucía con su último disco, Viene y va, después de éxitos como Aunque Pene y Río de Janeiro. El álbum abraza una vez más el por con temas como Me lapidaría o Lo que no me pase no me pasará, canciones de letras melancólicas y melodías cañeras que recuerdan a los mejores días de verano. El grupo ocupa se ha hecho un merecido hueco en el panorama del pop independiente español de los últimos tiempos y adelanta que presentará nueva música este verano.

–Presentan su segundo disco, Viene y va, ¿cómo ha sido crearlo?

–Hicimos un EP entre ¡Pan Pan Pan! y este disco, pero lo dejamos un poco aparcado y a Marco, que tiene las principales ideas de las canciones, se le fueron ocurriendo algunas y pensamos en juntarlo con lo que ya teníamos. Desde Sonido Muchacho, nuestra discográfica, también nos estaban animando a sacar otro álbum. Nos fuimos a Sevilla, al estudio La Mina, con Raúl, donde ya habíamos estado con el anterior disco, y allí terminamos de montarlo todo. Las canciones las teníamos muy claras en cuanto a melodías, pero las letras sí nos costaron un poco más.

–¿Suelen componer siempre la melodía antes que las letras?

–Hay algunas canciones que han salido solas prácticamente a la vez. En este disco sí que estaba más clara toda la parte musical y ya fuimos creando todas letras. Igual, es el disco que más concepto tiene, entonces ha sido muy interesante crearlo así de esta manera.

–¿Por qué escogieron Sevilla para producir el disco?

–En parte porque ya conocíamos La Mina y a Raúl y es una eminencia en toda España. Además, nos gusta más salir de Madrid. Al final, allí estás en tu zona de confort, con tus distracciones y tus estímulos del día y es difícil abstraerse y ponerse a crear algo cuando tu vida normal sigue pasando igual. En el primer disco fuimos a La Mina, con el segundo EP fuimos a Cádiz con Paco Loco y para este disco hemos querido volver.

–Son un grupo madrileño, en el que Andalucía cobra protagonismo.

–Sí, al final sí. Nuestros discos son andaluces, desde luego.

–Para terminar su gira también han escogido Andalucía , ¿cómo les está yendo?

–Muy bien. Este disco nos ha sorprendido porque a la gente le ha gustado mucho y ha tenido muy buena acogida en todas las ciudades. Esperemos que en Sevilla y en Granada también.

–¿Prevén más conciertos?

–En principio esta gira acaba aquí, pero a nosotros nos encantaría seguir girando. Estaría bien, ahora que llega el buen tiempo, poder ir a festivales, pero esto ya no depende de nosotros.

–Varios de ustedes forman parte también de otras bandas, ¿cómo se organizan con esto?

–Realmente funciona la ley de quien llega primero. Si se presenta la gira de El Buen Hijo y tenemos a la vez conciertos de nuestras otras bandas, pues gana quien lo haya dicho primero.

–¿Y a la hora de componer canciones?

–Como en El Buen Hijo la dirección artística la lleva más Marco y luego componemos más en conjunto, es más fácil amoldarse al estilo que hemos creado en El Buen Hijo. Lo que sí que es verdad, es que a veces hacemos canciones y tenemos que preguntarnos dónde va y dónde pega más si en un grupo o en otro. En general, solemos diferenciarlo bien. Hay veces que hacemos canciones de El Buen Hijo y nos damos cuenta de que sale natural escribir más de una manera o de otra. Acabamos adoptando un papel u otro.

–Y a veces, componen un disco y lo terminan desechando.

–Era nuestra primera vez haciendo un disco y lo vivimos todo como un experimento. No había tanta ambición por acabarlo. Quizás por esa falta de ganas de verlo materializado finalmente no salió. En ese momento vimos que ese disco igual no nos encantaba y no estábamos convencidos al cien por cien. Tampoco fue una decisión cerradísima, simplemente lo fuimos dejando y nos pusimos vagos y ya decidimos aparcar la idea.

–Ahora, su tema para La Mesias, Niños del Edén, se ha vuelto viral.

–Todo el mundo nos lo comenta, que cuando la escuchas tarda tiempo en irse.

–Es la segunda vez que Los Javis cuentan con ustedes para uno de sus proyectos.

–En Paquita Salas cogieron tres canciones, pero eran canciones nuestras que ya estaban hechas, por lo que no era tanto como un encargo. Esta vez ya era hacer una versión de un grupo cristiano de los años 70 y fue muy divertido. Fue una experiencia muy entretenida e inventarse todo y grabarlo allí nos encantó. Los Javis montaron un festival de música católica y el día del rodaje fue increíble, nos lo pasamos genial.

–Nada que ver con su estilo.

–Ahora hay gente que se piensa que somos católicos y que vamos a misa y todo. El otro día, en Navidad, después de ver La Mesías se pensaban que éramos un grupo de pop cristiano. En realidad tenemos pintilla, nosotros entendemos porque nos han cogido, es que parecemos un poco un grupo de catequesis.