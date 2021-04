"Centrar el debate de la educación en la bajada de la ratio es absurdo"

María José Eslava, delegada territorial de Educación, nos recibe en Torretriana, sede de la Consejería de Educación y Deporte, donde mantendrá en pocos minutos una reunión telemática con sus otros siete homólogos en Andalucía. En pleno proceso de escolarización, su departamento se enfrenta a uno de los trámites más complejos de la administración autonómica.

-Vayamos al grano. ¿Cree que hay un interés político detrás de las protestas por la eliminación de las aulas?

-No cabe pensar otra cosa que no sea un motivo político. Centrar el debate de la educación en la ratio es absurdo. Se ha demostrado que hay suficientes plazas para escolarizar a nuestros niños. Un dato muy llamativo es que en la provincia queden 1.239 vacantes. Y le digo más: de los 104 municipios sevillanos, sólo ocho tienen cubierta la oferta por completo.

-Quienes han convocado las protestas los últimos días aseguran que, además de la bajada de la natalidad, hay motivos económicos para cerrar aulas...

-Me pone la respuesta muy fácil, porque precisamente ahorro económico no hay. Ha sido la primera vez que Educación supone un 5% del PIB. Aquí no existe ahorro, sino inversión en todos los sentidos, en dotar de más recursos los centros.

-¿Y a qué obedece esa percepción?

-Es verdad que se ha producido una bajada de la natalidad, pero nuestro decreto de escolarización se ha adaptado a la Lomloe, que ha tenido la oportunidad de legislar la bajada de ratio y financiarla, pero no lo ha hecho. No se puede pedir a las comunidades autónomas que lo lleven a cabo sin una financiación. La Junta ha puesto en Sevilla 1.700 profesores más, pese a haber menos niños. Hemos enviado portátiles a cada profesor. Se ha invertido en innovación educativa, en limpieza, por lo que no se puede hablar de ahorro económico. Es la primera vez que los programas de educación llevan aparejados una dotación económica. Llevo seis meses de delegada, he visitado 70 centros y todos agradecen el dinero que se les ha dado. Ya era hora de que algunos centros, tras 25 años, recibieran algún apoyo económico. Esto ha supuesto una inyección de optimismo.

-Insisto. Sabemos que quedan 860 plazas libres tras el primer trámite de la escolarización. ¿Por qué no se aprovecha ese excedente para bajar la ratio en las aulas?

-Todo el mundo se centra en Infantil de tres años, pero nadie habla de los adolescentes de 15. Esas unidades se van a usar para una compensación en toda la enseñanza obligatoria. Es preferible que haya una clase de 20 niños con todos los recursos que una de diez donde estén aislados. La calidad educativa no está en el número de alumnos por clase, es mucho más.

-¿Usted es más partidaria de bajar la ratio o de dotar de más docentes las aulas?

-Soy partidaria de no dejar ningún niño atrás, de la calidad y de la excelencia educativa. Es mucho mejor disponer de más recursos que tener un aula con cinco o diez alumnos. Los niños necesitan socializarse. A ver si vamos a llegar al punto de querer clases individualizadas, de uno en uno. Además, esto no es la primera vez que pasa. El reajuste de unidades siempre ha existido.

-Muchos centros, situados en zonas necesitadas de transformación social, advierten de que este cierre de aulas daña a la educación compensatoria. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-No se van a ver perjudicadas. Nosotros no vamos a cerrar ningún centro. Ahora bien, si hay un aula con dos niños y otra con tres, lo lógico es que las unamos. Se trata de aprovechar los recursos.

-Se refirió antes a la Lomloe, que prioriza a la pública a la hora de planificar la oferta educativa. ¿Por qué no se han tocado los conciertos de Infantil que hay que renovar este año?

-Aún no hemos acabado con el proceso de renovación de conciertos. Hasta junio no habrá resolución definitiva. Ahora estamos analizando las solicitudes que se han presentado, y en función de ello habrá que reordenar toda la concertada.

-¿Pueden perder los colegios concertados alguna unidad antes de que comience el próximo curso?

-No se lo puedo decir porque no lo sé. Pero se lo repito: si no hay niños, no tiene sentido mantener una clase abierta.

-Las AMPA públicas y algunos sindicatos denuncian que los concertados han partido con ventaja en la escolarización, ya que han presentado una oferta más amplia, sin recorte de unidades...

-En Sevilla capital, el curso pasado, de los 99 colegios públicos, 78 tenían vacantes. Para el próximo, serán 79. En cuanto a concertados, de los 58, tuvieron vacantes 28 y para el próximo, 36, es decir, ocho más en un solo año, por lo que la bajada de la natalidad afecta tanto al sistema público como al concertado.

-Hablando de conciertos, ¿me podría decir cuántos nuevos habrá el próximo curso en la FP?

-Estamos ahora mismo en el estudio. Esta consejería apuesta por la FP y para que los padres tengan la libre elección de público o concertado se están analizando ahora mismo los datos de las propuestas presentadas.

-¿Por qué familias nuevas de la FP se va a apostar?

-Por las que tienen una alta empleabilidad: sistemas informáticos, aeronáutica, robótica y automoción.

-Por cierto, ¿cómo va el centro integrado de FP que se va a levantar en La Rinconada?

-Avanza a pasos agigantados, pero aún no tenemos fecha concreta para su inauguración.

-Hablando de centros nuevos, una deuda que tiene la Consejería de Educación con Sevilla -desde tiempo inmemorial- es el nuevo colegio junto a los Jardines del Valle. ¿Cuándo será una realidad?

-Este año, por lo menos, veremos cómo se pone el primer ladrillo. Es un centro muy demandado, está en una zona muy poblada para la escolarización. Vamos a ver hecho realidad este colegio pronto, aunque tampoco puede decirle fecha concreta.

-Muchos centros albergaban la esperanza de concertar el Bachillerato. ¿Por qué no es una prioridad ahora para la Junta?

-Porque es una etapa posobligatoria y porque existe bastante oferta educativa en la pública. No quiere decir que no sea importante, pero no existe la demanda que, por ejemplo, registra ahora la FP.

-¿Habrá un antes y después del Covid?

-Por supuesto. Yo no era delegada, pero estaba en la delegación trabajando y nos dijeron de un día para otro que nos teníamos que ir a casa, a confinarnos y no sabíamos qué iba a ocurrir la jornada siguiente. La era digital que hemos implementado a marchas forzadas ha venido para quedarse.

-Le pido su opinión personal: ¿Es una colleja motivo para llevar a los tribunales al director de un colegio?

-No le puedo hablar de ese asunto porque no me he leído el expediente. Al tratarse de un centro concertado, escapa de mis competencias. De lo que no conozco, no puedo hablar.

-¿Pero no cree que este asunto puede crear un precedente?

-En los colegios públicos, cuando ocurre un caso así, tenemos un recurso que es la Inspección Educativa, que se encarga de realizar el procedimiento para averiguar lo que ha sucedido y hablar con todas las partes implicadas. Yo soy docente y hay muchas circunstancias en las que el profesor debe tener la mente muy bien puesta para solventar situaciones.