Rafuel: "Las recetas que gustan son económicas, fáciles y apetecibles"

Rafael Antonín es de Barcelona, del año 55 y viene del mundo del carbón, En los años 80 pasó al fuel y gasoil, como comercial del combustible, Vendía al por mayor a industrias, camiones enteros, y se le quedó lo de "Rafuel", convertido en nombre influencer de la gastronomía española con un millón de seguidores en instagram y Tik Tok. Descubierto por muchos en la pandemia, publicó Mis mejores recetas al que continúa editado por Planeta, Grandes éxitos de Rafuel, las mejores recetas para cada día, para comer bueno, bonito y barato. "He plantado árboles, tengo dos hijas y dos libros", se presenta.

-Usted no está para contar calorías.

-Cada uno gasta calorías según la edad. Lo saludable es muy delicado de decir. No puedes conducir a un niño de 12 años al veganismo, no puedes privar a un niño del jamón. Hay que cocinar en casa de todo, que saben así mejor: ensaladillas, pollo al horno, lasañas, arroces, caldos. Con más o menos calorías.

-¿Cómo es su recetario?

-Es una selección de mis recetas que han gustado más. Y no por los likes, sino por las veces en que se han guardado. Hay una estadística de cada vídeo y ves así el interés que ha generado la receta.

-¿Y que vídeos suyos se guardan?

-Las recetas para final de mes o para el fin de semana. La receta que gusta es una combinación económica, fácil y que gustan, que son apetecibles. En definitiva son los platos de la madre, de la abuela. Comida fácil para elaborar. No hacen faltas hierbas de la India ni arenque noruego.

-¿Cuáles dirían que son sus recetas de éxito?

-El sándwich de jamón y queso, la tortilla, la pasta: cosas de casa. A la pasta le añades aceite, un poquito de ajo, media cebolla, tomate, chorizo y butifarra en daditos y queda genial. Hierves los macarrones al dente, le echo el sofrito para que empape durante tres minutos, agua de cocción, queso rallado y lo metes al horno.

"La pandemia nos ha demostrado que la comida era importante. Las recetas han solucionado la comida de muchas personas que vivían solas"

-¿Qué es comer bien?

-Para comer bien se necesite bien poco. Patatas fritas, con dos huevos, un poco jamón. Con productos de casa. Se puede comer bien todos los días, donde sea. Si solucionas lo de tu casa con productos de mercado, comes bien y eres feliz. El 90% de las comidas en tu casa y un 10% en el restaurante.

-¿Cocinar da la felicidad?

-Es tan sencillo como cocinar en compañía, has hecho algo social y has hecho algo más que comer. La pandemia nos ha demostrado que la comida era importante. Las recetas han solucionado la comida de muchas personas que vivían solas. En el confinamiento trabajé más que nunca. Me levantaba a las 5 de la mañana, contestaba los mensajes y a cocinar.

-¿Y cómo crea sus recetas?

-Miro el tiempo que hace, el día de la semana, el mes y calculo qué puede ir mejor. Un lunes no puedes poner un chuletón o un arroz, que son platos festivos. El jueves puedes poner una bravas, que tienen aire de juerga. Tampoco puede hacer una receta de bogavante a finales de mes. Yo no tengo un instagram para dar envidia con mis platos, sino para que la gente aprenda lo que yo hago.

-Es asombroso el tirón que usted tiene entre los jóvenes

-Hay muchos jóvenes que ganan 800 euros al mes. O menos. Les dijimos que estudiasen y que así tendrían un buen puesto de trabajo. Y no es así. Tienes que estar con ellos. Esta generación joven tiene mucha formación y se van instalando en los sitios que le toca, pero hay mucha gente que los está parando. Están más preparados que el jefe, que les echa la bronca para que no ocupen su sitio. Hasta que mi generación no esté jubilada no van a tener la oportunidad que merecen.

-Usted tiene 67 años, edad de jubilarse...

-Mi generación no está digitalizada, se ha saturado de reuniones que no sirven para nada y que hacen perder el tiempo. Con la pandemia aprendimos las ventajas del teletrabajo pero los mayores han buscado la normalidad haciendo de nuevo más reuniones. Toda mi vida he estado en el mundo industrial y sé bien de lo que hablo. En mi instagram me sigue mucha gente joven y yo les entiendo. Sé lo que les pasa porque tengo dos hijos. Es triste sacar una matricula de honor en Psicología y ganar 800 euros. Le pasa a una de ellas. Después te hablan de que faltan 10.000 psicólogos en España. Pero también falta gente que sepa mandar y administrar. Los hijos se han quedado 10 años más en casa desde la crisis de 2008.

-¿Hay que aprender también a querer a la comida?

-Para disfrutar de la comida hay que aprender a cocinar. Todo se aprende. Ta primera tortilla se me cayó al suelo y la presenté como revuelto, yo he cocinado desde pequeño.

-Partamos de cero ¿cómo hay que freír un huevo?

-Aceite de oliva a 170 grados y se hace la puntilla de inmediato. Los hilos dorados se forman en un minuto. Y no se echa aceite por encima. Se ve enseguida el punto por las burbujas que van explotando. La sal, siempre al final.

-Un ejemplo de cómo se lo monta a diario

-El otro día hice un rabo de res con una cama de verdurita: puerro, cebolla, ajo, tomate, pimiento verde y rojo. Así de paso limpié el cajón de la verdura. La fui pochando con champiñones y trompetas. La carne, doradito y le agrego caldo de verduras, porque el agua de Barcelona es muy mala, y dejo a fuego lento cuatro horas a 150 grados. Con el líquido que dejó le quité el aceite y formé un fondo. Le añadí unas colmenillas e hice una arroz divino. Un poco de trufa de Soria y vino de León, menudo almuerzo.

-¿Hace platos vegetarianos?

-La ternera come verdura, así que todos los platos son vegetariano. No soy partidario del tofu y de las falsas hamburguesas veganas. Las hamburguesas, de carne.

-¿Come hamburguesas en la calle?

-En franquicias nacionales. Pero una hamburguesa no puede ser una cosas que valga cinco euros. Para garantizarse carne de calidad, con lo justo de grasa, debes pagar quince euros. Eso no te lo va dar nunca una franquicia americana. Al salir de comer una hamburguesa mala, donde todo es harina y aceite malo, sales más deprimido.