Julio Barea Luchena es el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace. Es Doctor en Geología y Máster en Gestión y Tratamiento de Residuos por la Universidad Autónoma de Madrid. Nació en un bonito lugar de Francia en 1966, y se crió en un municipio de la provincia de Madrid, pero a él le gusta decir que es ciudadano europeo. De padre malagueño y de madre de Ciudad Real, Julio tiene una gran afición a la naturaleza en general, a andar por el monte, a la bicicleta y a preparar ricos platos de cocina. Es también padre de dos hijas.

–Los plásticos de un solo son el principal problema en la gestión de los residuos ¿Hay que reducirlos con urgencia?

–Absolutamente. Reciclar no es suficiente porque los mares rebosan de plásticos y la industria está viendo el problema. La cuestión es a dónde nos ha llevado la manera de reciclar de la industria. Pedimos que se vendan envases retornables, reutilizables y la mercancía a granel. Hasta mediados de los años 90 se devolvía en España el casco a la tienda a cambio de unas pesetillas. Por eso no veías en la calle residuos de estos envases.

"Ahora los malos de la película son los supermercados, los que más se niegan a que podamos ‘devolver los cascos’"

–¿Hay resistencia en España a los envases retornables y reutilizables?

–Los grupos ecologistas en España llevamos pidiendo desde 2009 que vuelva este sistema. Pues bien, no solo no se ha hecho, sino que de forma sistemática la industria ha boicoteado cualquier tipo de iniciativa al respecto. Sería una solución. No es la solución definitiva, pero sí es muy buena porque permitiría de nuevo tener envases retornables y reutilizables de forma masiva. Ahora no puedes encontrarlos en un supermercado.

"Andalucía gestiona los residuos igual de mal que el resto del Estado. Sólo merece cierta mención Cataluña, que lleva muchos años con el contenedor marrón de basura orgánica"

–¿Quienes integran esa industria que boicotea?

–Los envasadores, los fabricantes de envases y los supermercados y a todos ellos da servicio Ecoembes. Los envasadores se están dando cuenta de que cuando aparece su producto tirado en las playas es su marca la que figura y esto les da muy mala imagen. Por eso los envasadores sí quieren que esto cambie y reconocen que les sería más económico. pero ahora los malos de la película son los supermercados, los que más se niegan a que podamos ‘devolver los cascos’.

–Hay países que han implantado ya los envases reutilizables y retornables.

–Este sistema funciona en más de 40 países y regiones del mundo de Europa, EEUU y Australia. Portugal lo está implantando y Alemania ha logrado unas tasas muy altas de recuperación. Hay que acabar con el abandono diario en España de 30 millones de envases de bebidas cada día, como señala la iniciativa Retorna.

–El menor coste del plástico es un factor de peso

–Claro. La materia prima cuesta cero e incluso negativo. Pero es que no podemos seguir así. Tanta cantidad de residuos es una locura. En España es un desastre: el contenedor amarillo no funciona y tocó techo hace años. Según datos oficiales de las comunidades autónomas y Ayuntamientos, se recupera sólo el 25% de los envases de plástico y eso no significa que se reciclen. Muchos envases no tienen valor, o están sucios, o se exportan o se entierran. Los bricks tienen muy difícil reciclaje; sólo hay una planta en Aragón que los trata y únicamente recupera el cartón; las capas de plástico y de aluminio se tiran. Una sola planta no da abasto.

"El de envases retornables y reutilizables funciona en más de 40 países y regiones del mundo. Portugal lo está implantando y Alemania ha logrado unas tasas muy altas de recuperación"

–¿Cómo calificaría la gestión de residuos en Andalucía?

–Andalucía gestiona igual de mal que el resto del Estado. Quizás le podemos poner una medio mención positiva a Cataluña, que lleva muchos años con el contenedor marrón de basura orgánica. La materia orgánica es la mitad del problema de la gestión de los residuos. Pero aquí nadie hace nada, es una vergüenza estatal. Generamos 4.400 millones de toneladas de residuos urbanos y más del 81% se recoge mezclado, con lo que no se puede reciclar y se lleva a vertederos o incineradoras. En Andalucía no hay incineradoras, pero sí cementeras que queman residuos. De 33 cementeras en el país, 29 tienen autorización para quemar residuos y cobran por ello.

–El panorama es desalentador...

–Es un problema al que nadie quiere meterle mano. La luz, el gas y el agua se pagan en función de lo que se gasta. Pero la basura no. En España, hay tarifa plana para la basura y eso no puede ser. Así es difícil incentivar que se recicle o se reduzca la cantidad de basura que se genera. Se trata de que generemos menos basura para pagar menos. Esto pasa en Suiza: cuando cenas en una casa te dan tu parte proporcional de basura para que te la lleves porque cada bolsa vale 30 euros.

"En España, hay tarifa plana para la basura y eso no puede ser. Así es difícil incentivar que se recicle o se reduzca la cantidad de basura que se genera"

–Los retos son reducir el consumo de basura y de plásticos de un solo uso

Absolutamente. Reciclar hemos visto que no es la solución. La emergencia plástica obliga a comprar descartando absolutamente cualquier envase de usar y tirar, y comprar a granel, o retornable o reutilizable, lo que hacían nuestras abuelas. Es mejor comprar en un comercio local que en un supermercado donde te dan todo en envases de plástico.

–El papel y el vidrio no provocan tantos problemas de residuos

Es cierto que estos envases se reciclan y recuperan mejor al estar compuestos de un único material. Pero tampoco tiene sentido comprarte una botella de vidro que tienes que tirar porque no la puedas reutilizar.

–La ley de residuos que se tramita no cumple vuestras expectativas

–Sí, tiene muchos aspectos flojos. Con esa ley que da carta blanca a las empresas no se puede alcanzar una economía circular en España en 2030. Plantea reducir un 15% los plásticos de un solo uso, no habla de reutilizar envases, deja fuera la obligación de implantar un sistema de devolución y retorno de envases. De nuevo se vuelven a plegar al lobby de las empresas.

–¿Cuánto residuo va a vertedero e incineradoras en España?

–Más de 60% se lleva a vertedero y un 10% a incineradoras (en Andalucía va a cementeras, algunas de las cuales son incineradoras encubiertas).