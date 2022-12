"Jamás se me ha reconocido que yo comencé a sacar canciones sueltas en vez de discos"

Emprendedora, estilista, compositora y productora de sus propios temas y vídeos desde hace doce años, Natalia Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda, 1982) lleva 20 años de una carrera musical que comenzó en Operación Triunfo, desembocando en su primer trabajo, No soy un ángel. Desde entonces, 6 discos, más de 15 singles y una trayectoria en televisión como presentadora (Megatrix, Grand Prix, Menuda Noche, Fenómeno fan...) han cimentado su vida profesional que este año alimenta con Fama, un tema donde vuelve a componer con Daniel Ambrojo (Besa mi piel) y que supone una dura crítica a las redes.

–¿Cómo ha llevado la fama Natalia?

–Pues en el primer momento, como era tan jovencita cuando salí de Operación Triunfo, con mucha naturalidad, muy ilusionada, para mí era todo como un juego. Después pues muy agradecida por el público que está siempre conmigo y trabajándomela mucho, mucho, día a día.

–Esta ‘Fama’ de la que habla en su último tema no es muy positiva...

–Te puedes llevar esta canción hacia donde quieras porque tiene muchas capas. Pero desde luego, habla de una mujer empoderada y poderosa pero que se siente utilizada por aquellos que buscan un like, más seguidores, mejorar su posicionamiento... Habla de la mentira que estamos viviendo y que se potencian con las redes sociales, pero también se puede llevar a la música incluso al amor. En todos esos aspectos hay veces que hay quien se acerca a ti por algún interés.

–¿Le ha pasado o usted no cae en esa?

–¡Claro que caigo! Muy lista para unas cosas y muy tonta para otras. Sigo siendo una persona muy confiada, muy inocente. Cuando me dan un poco yo me ilusiono y por eso, luego, llegan los palos que me llevo. Pero bueno, una va aprendiendo. En lo profesional y en el amor.

–En 20 años en la música dan, desde luego, para mucho aprendizaje...

–Hasta a coser he aprendido (ríe). Los estilismos de los videoclips los hago yo.

–¿En serio?

–Sí, de hecho, todo comenzó un poco por ahí, estaba buscando una cosa muy concreta para un vídeo y como no lo encontraba pues me dije, tuneo tal cosa que tengo. Y poco a poco empecé, me compré una máquina de coser y ahora hago mi vestuario y el de seis bailarines, ¿qué te parece?

–Pues que es usted todoterreno total porque además, que yo sepa, los dirige, escribe sus temas, canta, baila...

–Así es, bueno, hacer los storyboard de los vídeos es que es algo que me encanta. Y me siento muy orgullosa de todo eso, de ser dueña de mi producto. De mis éxitos o mis fracasos yo soy la culpable y eso me permite hacer lo que verdaderamente quiero, que es lo que quiere mi público, porque la música que me emociona también engloba otras cosas.

–Por ejemplo...

–Bueno, el R&B, la música negra, sobre todo, más melódica. Esa es la música que me emociona.

–Pero siempre ha procurado meter algún giro de ese estilo en sus canciones, algún deje, ¿no?

–Sí, sí, así es, de hecho, creo que eso forma parte de la personalidad artística que he construido en este tiempo.

–Y, como decíamos, las coreografías y unos vídeos muy elaborados como el de ‘Fama’. Y de forma independiente. ¿Cuál es el secreto?

–Querer. En esta profesión no puedes esperar sentada a que suene un teléfono. Eso sí que lo he aprendido. Tienes que querer, trabajar mucho y montar tu propio proyecto. Yo siempre he sido muy creativa desde pequeña, eso me ayuda mucho porque me gusta implicarme en cada parte de este trabajo, aprender y aportar. Hago las canciones, preparo el videoclip, preparo las coreos, el estilismo, la iluminación... Luego llego a casa reventada, pero muy contenta.

–Usted fue la primera artista en España en lanzar canciones sueltas en vez de un disco. Algo que ahora se hace con mucha naturalidad en la industria. ¿Piensa que se le ha reconocido?

–Jamás, jamás, se me ha reconocido que en España yo comencé a lanzar canciones sueltas en vez de discos. Iba a platós de tele, a radios, y me decían, ¿pero el disco dónde está? Al principio la gente no lo entendía muy bien esto de ir generando material nuevo poco a poco pero, fíjate, el tiempo me ha dado la razón. De hecho, es que era lo lógico, porque cuando vas a una entrevista a televisión, al final, te hacen un par de preguntas del disco y sólo da tiempo de cantar un trozo de una canción... Pero, efectivamente, nadie nunca ha dicho Natalia fue la primera en hacer esto en nuestro país... Pero yo ahora, me río, la verdad...

–Este año está celebrando 20 años de la publicación, de hecho, de su primer disco. ¿Cuál es la mayor lección que le ha aprendido en estos años?

–Esta carrera es muy dura, muy inestable. Además del talento que tengas, tienes que contar con una cabeza muy bien amueblada porque estás muy expuesta al público. En estos 20 años, quizás, aparte de lecciones artísticas, eso ha sido lo más imporante. Por un lado, aprender a lidiar con que no sabes lo que va a pasar, y que para ello hay que trabajar mucho, día a día, no esperar sentada, como te decía, a que suene el teléfono; y por otro lado a ser consciente de que una red social te puede hundir la vida si le pones demasiado oído. A mí antes un comentario destructivo me dejaba en shock tres días, me dejaba hecha una mierda. Afortunadamente he aprendido a estar por encima de eso. Bueno Fama también va de eso...