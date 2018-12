"Insistimos en la experiencia de tienda, tenemos el lema 'prohibido no tocar"

La adquisición de Toys 'R' Us en España y Portugal por Green Swan durante el verano ha supuesto la garantía de este negocio juguetero más allá de lo que haya sucedido con la franquicia originaria en Estados Unidos. El portugués Paulo Sousa (Lisboa, 1962) es el máximo responsable de esta compañía que cuenta con 51 tiendas en la Península, de las que 41 son en España y 10 de ellas en Andalucía. En total son 1.300 puestos de trabajo que aumentan con motivo de la campaña navideña. El directivo incide en que las tiendas de juguetes han de ser establecimientos para disfrutar en familia.

-¿Cuál es el retrato que puede hacer de una empresa como Toys 'R' Us Iberia?

-Una empresa en muy buena situación. Llevamos instalados 27 años en España y nunca hemos tenido impagos. Seguiremos muchos años más. El grupo de inversores ha roto la conexión con Estados Unidos, así que dependemos de nosotros.

-¿Qué sentido tiene una juguetería en el mundo de internet?

-Insistimos mucho en la experiencia de tienda. Tenemos el lema "prohibido no tocar". Creemos que las familias son más felices cuando los padres juegan con sus hijos y queremos que esa felicidad se transmita nuestras tiendas. Uno de los cambios que se ha hecho es poner los productos fuera de las cajas, para que los niños puedan probarlos. Se producen situaciones divertidas. Los niños se conocen en la tienda, juegan, transmiten felicidad.

-Pero los niños de ahora dejan pronto de ser niños...

-Hemos abierto zonas teenagers, hay muchos productos para los jóvenes.

-¿El comercio on line amenaza a tiendas como las suyas?

-El comercio on line está ahí y nosotros también lo aprovechamos, pero no será el fin de nuestras tiendas. En la tienda puedes tener unas experiencias que no te ofrecerá la compra on line. No es lo mismo tocar el juguete, ver la alegría en la cara de los niños. Tiendas como Toys 'R' Us están unidas a nuestros hijos y forman parte de nuestros recuerdos. Mi hijo nació el primer día de montaje de la primera tienda en Portugal, en 1992.

-¿Los juguetes tradicionales vuelven a estar de moda?

-No han dejado de estarlo. El juego tradicional sigue siendo importante para la educación. Con el tacto empezamos a aprender, como la imaginación. Vamos a crear una academia en cada tienda para implicarnos en la educación de los niños. A los que les guste la aviación vamos a llevar pilotos para que hablen de su trabajo, haremos juegos sobre aviones...

-¿Qué juguetes sabe que serán un éxito en esta campaña navideña?

-Tengo predilección por una empresa española como Famosa. Están de moda los muñecos The Bellies y hay una interesante novedad como los Pinypon Action, dirigidos a niñas y niños. Todo el ámbito de las muñecas es importante, como el de las figuras de acción.

-¿Los juegos de mesa pueden competir con los videojuegos?

-Sí. Los juegos de mesa están ganando en importancia porque forman parte de la conexión de padres e hijos. Hay juegos como Monopoly, con varias licencias, que se reinventa abriéndose a clubes de fútbol, ciudades.

-El Monopoly es la academia del capitalismo.

-Los juegos siempre son para divertirse y aprender. No se le puede ocultar a los niños la realidad y los juegos forman parte de la educación de los niños, por supuesto que también la educación financiera.

-¿Qué temática cree que tiene más crecimiento?

-Hay una categoría que está creciendo mucho que son los juegos científicos, también gracias a la televisión. Las licencias de TV y cine van de la mano de los juguetes del momento.

-¿Qué juguetes tuvo en su infancia?

-Yo tenía una pista de coches, Scalextric, de España, y un tren eléctrico alemán, que aún los guardo en casa. Mi favorito era un triciclo. Yo le compré una pista de coches a mi hijo para jugar con él, pero yo disfrutaba aún más. Los mayores nos tenemos que divertir porque tenemos que ser niños.

-No hemos crecido. Seremos abuelos divertidos.

-Estamos pensando en que los abuelos tienen que estar muy presentes en nuestras tiendas. Sí, creo que mi generación será de abuelos que les gusta mucho jugar.

-¿Qué opina de los juguetes violentos?

-Las armas similares a las reales no las vendemos, pero los niños se divierten con las pistolas nerf, con proyectiles de gomaespuma, o con las pistolas de agua. Creo que hay muchos videojuegos más violentos que una simple pistola de agua.

-La bicicleta, como sucedía con Zipi y Zape, era el juguete estrella.

-Hay un cambio importante en esta categoría. Hemos abierto un apartado de movilidad urbana, como los monopatines eléctricos, que empezamos a desarrollar.

-¿Deberían los niños volver a jugar en la calle?

-Tenemos un clima magnífico para disfrutar del jardín y de la calle. Pasé la infancia en la calle. Estamos recuperando la venta de juegos al aire libre. Ahora los padres son los que deben decir deja la videoconsola, el móvil, y vete a la calle con el balón.

-También hay quejas de tantas actividades extraescolares de los niños.

-Es más preocupante el tiempo que se pasan los niños ante las pantallas. Es pronto para saber qué efecto tiene. No es lo mismo jugar con juguetes que estar ante una pantalla.

-Si usted fuera niño ahora mismo...

-Me iba a la tienda a probar los coches de batería.

-¿Abrirán más tiendas?

-Estamos en la línea de crear tiendas más pequeñas en el centro de las ciudades.