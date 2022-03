"Quiero pensar que la pandemia nos ha convertido en mejores personas"

El actor sevillano Bernando Rivera fundó en 2013 la compañía teatral Qué Jarte! con la que ha creado espectáculos como El curso de tu vida o Incondicional y la más reciente, Reiniciando, que se representa en estos momentos en Madrid. Tiene una experiencia profesional de 15 años con películas como Rosalinda, La Mula o series como La sonata del silencio.

–Una obra, un actor, tres personajes. Eso lo hace todos los días ¿y cómo se hace?

–Primero escribiendo la obra de teatro, Reiniciando, definiendo muy bien los tres personajes, sus conflictos y la trama que se va a desarrollar. Una vez escrita contactar con el director de la obra, en este caso Paco Rodríguez y meterme en la producción. Y es cuando toca mucho estudio, memorización, capacidad para adaptarte a los cambios y muchos ensayos. Es una obra que va creciendo con el tiempo y que requiere de revisión continua. Ya vamos por la versión décima.

–¿Cómo se ‘transforma’ en el escenario?

–Los cambios se realizan en escena en presencia del público porque éste es cómplice de la transformación. Es muy importante tener claro el ritmo, el tono y la expresión corporal de cada personaje para así diferenciarlos y que el público pueda identificarlos fácilmente. Son personajes cercanos y muy reconocibles. Las situaciones tan diversas que viven nos harán revivir momentos agridulces que todos hemos vivido, ya desde una cierta lejanía y con nostalgia.

–Reiniciando habla del confinamiento ¿ya nadie es quien era hace dos años?

–La pandemia ha supuesto un cambio transcendental en nuestras vidas, con sus momentos entrañables, duros, de incertidumbre y surrealistas. Ha sido un punto de inflexión y quiero pensar que nos ha convertido en mejores personas.

"Se recoge lo que se siembra, pero hay que sembrar mucho y tener mucha paciencia"

–Reiniciando, como vemos en el ordenador, es una palabra incompatible con la impaciencia ¿no?

–Las cosas de la vida se hacen a fuego lento. Hay que meditar para poder tomar las decisiones oportunas. Eso sí, después hay que pasar a la acción, no puede quedar en meras conjeturas o deseos. ¿Qué puedo hacer para cambiar algo que no me gusta? ¿Cómo puedo mejorar? Hay que confiar en uno mismo y ser persistentes, disfrutando por supuesto del camino. Se recoge lo que se siembra, pero hay que sembrar mucho y tener mucha paciencia. Y los personajes tras la declaración del estado de alarma se plantean qué quieren hacer con sus vidas, cuales son sus deseos y cómo luchar por ellos, teniendo que reiniciar sus vidas.

–¿Cómo fue su confinamiento en particular y cómo fue esta salida a flote?

–Al principio estás que no te lo crees y piensas que va a ser poco tiempo. Para mí fue un gran parón, tenía varias obras de teatro en funcionamiento y de repente se paralizó todo. Y piensas, ¿qué hago ahora? Me ayudó a parar y a escribir Reiniciando, también hice dos cortometrajes, leí mucho y sobre todo disfruté de películas de los 90 de comedia que me encantan y que nunca tenía tiempo de verlas. También hacía ejercicio en casa. No me puedo quejar porque además la viví en pareja y en una casa con terraza donde por las mañanas me ponía con las actividades de El camino del artista de Julia Cameron que me ayudó muchísimo. La salida a flote fue muy escalonada, puesto que en cuanto te relajabas volvía otra nueva ola y había que estar con mucha precaución. Era duro no poder ver a tus padres y hermanos que estaban en Sevilla y no quería ponerles en riesgo.

–Y cuando se veía la luz al túnel, cayeron estas bombas.

–Así es. Totalmente horrible lo que está pasando en Ucrania. No podemos tolerar que existan dictadores que nos lleven a esta guerra.

–Su obra va actualizándola según lo que pasa ¿qué le va a ir agregando?

–La obra comienza con la declaración del estado de alarma en 2020. Va pasando por distintas etapas, hasta que llegamos a l momento en el que se representa esta obra. Por lo que podemos actualizar según lo que esté pasando en esa fecha, en esas circunstancias.

–¿Y la actualidad le inspira más obras?

–Sí, la actualidad siempre ayuda. Yo me suelo inspirar en cosas que me pasan, personas que conozco, situaciones vividas y temas que me gustan como las conexiones, la familia, la amistad y las relaciones de pareja.

–En Reiniciando es también un periodista sevillano ¿cómo observa este trabajo de contar lo que pasa?

–El personaje de Lucas es un periodista sevillano que trabaja en un canal de televisión en Madrid y que le obligan a quitar su acento andaluz en sus conexiones en directo y no le dejan expresarse libremente y se siente limitado. Es su gran conflicto, porque no se siente valorado por su jefa. Es un periodista inquieto y que no se atreve a dejar el “curro” porque nunca es un buen momento.

–¿En la vida misma tiene que interpretar otros papeles?

–Sí, soy productor, distribuidor, autor, actor, creador y director de la Compañía. Como diría el periodista sevillano de mi obra, soy “El hombre orquesta”. Me toca interpretar diferentes papeles dependiendo en que rol me encuentre. Aparte del papel de amigo, hijo, hermano, novio, tío…

"Yo me suelo inspirar en cosas que me pasan, personas que conozco, situaciones vividas"

–¿Qué es para usted el escenario?

–Para mí es lo que me llena. Me da una vitalidad enorme. Siempre antes de salir a escena me pregunto ¿por qué me he metido en esto?, pero es salir a escena y empezar a disfrutar y cuando ves que la gente se ríe contigo y se emociona, es muy gratificante.

–¿Y los aplausos, son una gimnasia para la vanidad?

–Los aplausos ayudan a confiar en uno mismo y se agradece y reconforta ver que tu trabajo está gustando. Pero es un arma de doble filo porque puede que te estén aplaudiendo y después salgan y piensen que no les ha gustado. Es un trabajo en el que estás expuesto tanto para lo bueno como para lo malo y en el que hay que asumir que no siempre podemos gustar a todo el mundo.

–¿Veremos en Andalucía su Reiniciando?

–Estoy deseando llevar esta obra a mi tierra, quiero que la veanen Sevilla. Con nuestros anteriores espectáculos estuvimos en teatros y circuitos de Almería, Cádiz, Sevilla y el recibimiento fue siempre muy positivo hacia nuestro trabajo. Si os pasáis por Madrid os espero con los brazos abiertos en Los Teatros Luchana.