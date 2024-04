"El arte es parte de cualquier buen negocio"

Nació en la costa eslovena en 1992. Se crio escuchando los cuentos que le contaba su abuelo, que es escritor, y viendo dibujos animados anime. Siempre ha sido una persona muy compasiva y por eso quiso estudiar Biología y ayudar a la gente y a la naturaleza. Ha realizado voluntariado en diversas organizaciones. También estudió Marketing, ya que su madre es emprendedora. Ella le ha inspirado mucho a la hora de crear este negocio. Es directora ejecutiva de StarKid Universe. Su pasión por el diseño le ha enseñado que tiene que poner atención a todos los detalles.

–¿Qué es lo que más le gusta de una startup?

–Pues que puedes ayudar a la gente. Las startups surgen de necesidades en el mercado que buscan ser resueltas. Por ejemplo, StarKid Universe es una startup social con la que queremos hacer cambios positivos en las personas, concretamente en los niños.

–¿Cuál es la principal diferencia con otras empresas?

–La diferencia entre una startup y otra empresa es que desde el inicio quieren convertirse en una empresa global. Creen en su idea tanto que buscan expandirla. Las startups normalmente nacen para ser empresas grandes y deberían crecer rápido.

–¿Qué mitos habría que desbancar sobre este tipo de empresas?

–(Risas) Hay muchos, pero uno de ellos es que es fácil de crear o de gestionar. Si los fundadores de empresas de éxito hubieran sabido lo difícil que es, se lo hubieran pensado dos veces (ríe). Nosotros nos apoyamos en que creemos mucho en nuestro proyecto.

–¿Y qué diferencia encuentra con el complicado mundo del autónomo?

–Los autónomos tienen más responsabilidad y trabajan más, pero también tienen más libertad de decisión. La startup es un trabajo en equipo y repartes el esfuerzo. Creo que es la principal diferencia.

–Ha sido invitada por la Escuela de Arte de Jerez para dar una conferencia sobre las startups y StarKid Universe como ejemplo. ¿Qué esperaba de esta charla con los estudiantes?

–Estoy muy agradecida de estar aquí y ha sido genial conocer gente joven que quizá pueda unirse a mi equipo algún día. Deseo inspirar a la gente joven porque trabajamos con niños y siempre estamos dispuestos a compartir las cosas que sabemos que funcionan, para que así otros no cometan los mismos fallos. Estamos felices de compartir.

–Usted dice que las oportunidades de negocio están en todas partes, como en esta Escuela de Arte, por ejemplo.

–Sí. Aquí, y en todas partes. El arte es parte de cualquier buen negocio. Nosotros tenemos un negocio que está basado en la creación de contenido, así que el arte está en todos los aspectos. No todas las empresas son así, pero la nuestra está muy conectada con artistas todo el tiempo, así que me siento bien dando una conferencia en este contexto. Cualquier negocio necesita diseñadores y artistas. Siempre hay una parte de los negocios que es presentar y vender el producto o el servicio, y ahí entra el arte. Creo que todo negocio necesita realmente un buen diseñador. Tengo un equipo de artistas en mi proyecto. No podría hacer lo que hago sin cada persona que trabaja conmigo.

–Usted es experta en meditación y mindfulness. ¿Qué le llevó hasta ello?

– En 2015 fui a Tailandia por primera vez a hacer meditación con budistas. Eso cambió mi vida. Ahora voy allí todos los años para practicar y aprender. Allí aprendí que lo más importante no está fuera de nosotros, sino dentro: cómo vemos el mundo y cómo lo sentimos. Entonces empecé a enseñar a adultos, pero vi que no suelen tener mucho tiempo para ello. Ven la meditación como un hobby. Yo había trabajado con niños durante más de 6 años y pensé: ¿qué pasa si llevo este conocimiento que me traigo de Asia a los niños? Para ellos no va a ser un hobby sino un estilo de vida. Usan la meditación como una forma de medir, de gestionar el estrés, la atención, las emociones, saber elegir o tomar buenas decisiones. Los budistas dicen que sin una mente limpia y relajada, tu trabajo nunca será lo bueno que podría ser.

"Hay escuelas que usan la meditación en sus clases y los resultados son increíbles; mejora las calificaciones y se reduce la violencia"

–¿Qué le dicen los niños cuando meditan?

–En niños, los resultados son muy rápidos. Ellos no lo pueden hacer durante mucho tiempo seguido, pero sí lo hacen muy profundamente. Ellos siempre dicen que se sienten felices cuando acaban de hacerlo. Los más pequeños sobre todo. Los más mayores se expresan de distintas maneras después de la meditación: se sienten livianos, o sienten cosquilleo en las manos, están más calmados. Esto es algo que los docentes aprecian mucho. Hay algunas escuelas que están usando la meditación en sus clases, sobre todo, en EEUU. Los resultados son increíbles. Subieron las calificaciones de los niños y bajaron los índices de violencia.

–Háblenos de StarKid Universe. ¿Por qué es novedosa?

–Sentimos que con los niños se necesita un enfoque distinto en la meditación. El audio meditación funciona mejor y también los dibujos animados. Tenemos cuatro héroes de meditación que enseñan cómo reaccionar a situaciones, por ejemplo, cuando sufren bullying en el colegio, se enfadan o cuando otros niños no comparten, a regular los nervios, etc. Quiero ampliar el negocio porque lo veo importante para los niños, pero también para ayudar a los padres, por eso estamos colaborando con especialistas y psicólogos para crear productos del tipo masterclass para enseñar a padres.

–¿Cree que hoy, por nuestra forma de vida llena de estímulos, son más necesarias estás herramientas de meditación y mindfulness?

–Totalmente. El mindfulness es necesario hoy en día para todo el mundo. Debido al estilo de vida actual, tan rápido, no podemos parar o revertir la realidad, no podemos evitar la tecnología, pero sí ayudar a desconectar de eso de vez en cuando. Encontrar un contrapunto y un equilibrio. Sólo sabiendo manejar estas herramientas de meditación seremos capaces de navegar en este mar actual. Solo así podremos evitar la depresión o el stress del ritmo frenético de la actualidad. La meditación no es una práctica religiosa, es un entrenamiento para tu mente. Pero puedes encontrar meditación dentro de las propias religiones.

–¿Cuál es su técnica favorita?

–Mi técnica favorita es el trabajo con la respiración. En meditación puedes trabajar con eso, o con un mantra, o hay gente que prefiere hacerlo mediante la visualización. Pero dado que estudié Biología, sé que una buena respiración profunda tiene beneficios y afecta al sistema nervioso. Especialmente, en los niños porque influye en su nervio vago, crea una respuesta parasimpática y todo su cuerpo y su latido del corazón se relajan. En EEUU trabajé con niños con autismo y funcionó muy bien porque eran súper sensibles y lo sintieron inmediatamente.