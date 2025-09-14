Antonio González Guerrero: "Firmaría ahora mismo tener la carrera del Fary"

DEL TAXI A LA 'MAFIA'. Antonio González Guerrero (Cádiz, 1980) ha hecho de todo y, como la vida puede ser maravillosa, se ha convertido en un rostro conocido por la celebrada 'Mobland', serie de mafiosos con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. El guionista, y ya amigo, Ronan Bennett le dio la oportunidad en 'Top Boy' tras conocer a Antonio cuando se desempeñaba como taxista. Previamente se ganó los cuartos en el fútbol sala.

Pregunta.–Jugador de fútbol sala, taxista y actor. Su vida da para una película.

Respuesta.–He tocado todos los palos. Soy afortunado, siempre estoy buscando oportunidades y, si eres extrovertido, se te cruzan personas que no esperabas. La vida es una tómbola.

P.–¿Qué vio en usted Ronan Bennett, guionista irlandés, para querer convertirlo en actor?

R.–Quizás mi forma de ser. La primera vez que se montó en el taxi chapurreaba español y vio que se lo puse todo fácil; luego lo recogí más veces, me esforzaba por intentar hablar inglés y eso le gustó. Ahora somos muy amigos. Es casi parte de mi familia, Ronan viene a casa de mis padres a comer, conoce a mis hermanos y le gusta estar en Cádiz.

P.–He leído que estuvo en el IRA y en la cárcel.

R.–Vivía en Belfast y todo el mundo tenía algún vínculo con el IRA, pero conozco la historia y no es así.

P.–Kiko de la Cruz, su personaje en 'Mobland', tiene más nombre de carnavalero o de reguetonero que de mafioso, ¿no?

R.–Decir Kiko en inglés es mucho más fácil que José Pedro, lo harían por eso. Es verdad que tiene más nombre de reguetonero.

P.–¿Se inspiró más en 'El Padrino', en los 'Peaky Blinders' o en la familia Pepperoni?

R.–Llegué con una idea, pero me paró en seco Tom Hardy, porque yo quería darle un toque extrovertido y me dijo que no, que tenía que ser una prolongación de él, frío, de hablar poco, mucha mirada, y salió muy bien.

P.–'Mobland' trata sobre mafiosos y ha vivido en Sicilia. ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia?

R.–Siempre la realidad supera a la ficción. Si le contara cosas de Sicilia, daría para otra entrevista. Hay paralelismos, aunque nunca me he visto envuelto en ese mundo. Siempre me han gustado las películas de gánsters, más con la dirección de Guy Ritchie.

P.–Me interesa más el deporte que el cine. ¿Cuánto de coraje le da que le digamos 'furbito' al fútbol sala?

R.–Digo fútbol sala desde hace poco, siendo de Cádiz siempre ha sido ‘furbito’...

P.–Ha rodado con Pierce Brosnan, Hellen Mirren y Tom Hardy... ¿Preferiría haber jugado con Falcao, Ricardinho y Manoel Tobias?

R.–Coincidí jugando con alguno. Nunca pensé que estaría codo a codo con Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren o Guy Ritchie. Impacta, luego te acostumbras pero al llegar al apartamento dices: "Dios mío, qué locura".

P.–¿Usted en la pista era más Mágico González, Kiko o Chico Linares?

R.–Mágico, de regatear, eléctrico, el que no defendía e intentaba hacer todas las tonterías...

P.–¿Por qué no habla con Vizcaíno y que invite al Carranza con la camiseta del Cádiz a Tom Hardy?

R.–Que empiece por mí y ya negociaremos lo próximo.

P.–Vaya papelón hace él.

R.–Es un actor increíble, me impresionó. Pero la que más fue Helen Mirren, casi los dos por igual.

P.–¿Y son buena gente?

R.–Vengo del Río San Pedro, un barrio pobre de Puerto Real, y he pasado del bar Las Mellizas a de repente estar en Londres o en Nueva York con Brosnan o Hardy... Mi vida da un giro de 180 grados. Ellos son cercanos, pero su vida es distinta porque por la calle les piden fotos, van escoltados… Conmigo se han portado muy bien.

P.–Carmen Maura me contó que decidió ser actriz en un taxi. Qué cosas pasan ahí...

R.–Millones de movidas y nunca sabes a quién te puedes encontrar. Mire, tenemos algo en común Carmen Maura y yo. Ella me encanta.

P.–Del taxi a la farándula. Repite el camino que inició El Fary. ¡Qué honor!

R.–Firmaría ahora mismo tener la carrera del Fary.

P.–Pero sin su cara...

R.–Lo hubiera llevado un poquito peor, pero sí me quedaría con su carrera.

P.–Por sus hechuras y con una crestita, lo veo de Robert de Niro en un remake de 'Taxi driver'...

R.–Lo hacía mañana, ojalá. Es el top del top.

P.–¿Hay que actuar más en los sets de rodaje o en el taxi con algún cliente ‘jartible’?

R.–Uffff. En el taxi a veces te encuentras situaciones incómodas y otras agradables, pero el 70% incómodas.

P.–Guy Ritchie tiene sonrisa de guasón, ¿es un sieso en la realidad?

R.–No tuve tanto trato como con Tom. Es un director que no está en el set sino en el furgón, y cuando ve algo que no le gusta sale y nos corrige. Lo vi muy amable, saludaba, daba las instrucciones y se iba.

P.–Pierce Brosnan conoció a Halle Berry saliendo en bañador en la playa de la Caleta, ¿cómo lo conoció usted?

R.–La primera vez que hablamos le comenté que era de Cádiz y le recordé la que se lió con su película de James Bond. "Me encantó tu ciudad, pero ¿sabes de lo que más me acuerdo? De Halle Berry saliendo del agua", me dijo. Cuando lo vi en Nueva York y en Londres fue encantador, me dio abrazos, me preguntó por la familia.

P.–Dígale algo a Helen Mirren, que animó a Sinner en Wimbledon contra Alcaraz...

R.–Lo vi. Pero ella es en-can-ta-do-ra, de verdad, ayuda a todo el mundo.