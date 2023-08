"El aplauso español en magia es muy sincero y en la India guardan silencio"

Las galas de Starlite Occident en Marbella han contado en esta edición con el mago Jorge Blass (Madrid, 1980) uno de los grandes nombres de este tipo de espectáculos en nuestro país, nombre internacional que ha pasado ya por las principales salas de Estados Unidos. Ha escrito libros sobre divulgación de la historia de la magia y ha organizado festivales de su gran pasión y vocación. Por arte de magia o Nada x aquí fueron algunos de sus programas en la televisión apareciendo en tantas otras galas donde siempre hay sorpresa para los juegos de Blass.

-Este verano lo pasa entre España y Estados Unidos.

-Acabo de actuar en Nueva Orleans y en Los Ángeles, en el Magic Castle, un teatro especial donde se celebra el certamen de la Society of American Magicians. En EEUU les gusta mucho todo lo que es magia y tienen teatros especializados. En España podemos estar podemos estar muy contentos por el nivel y por la atención que se nos presta. Actuar en Starlite en Marbella es una buena muestra.

-¿Con la magia nos convertimos todos en niños?

-Sí. La magia es un espectáculo para todos los públicos porque todos nos quedamos pegados ante el truco. Ahora se hace una magia espectacular, que usa la tecnología, efectos especiales. Pero también nos sorprende un truco de lo más sencillo en un cara a cara. Es algo que nos convierte en niños. En las reacciones se observa que los niños y los padres se quedan con la misma expresión.

-¿Cómo reaccionan sus espectadores, los que pueden estar en una grada amplia como las de Starlite?

-En las grabaciones que ponemos antes del show contemplamos esas distintas reacciones: unos se llevan las manos a la boca, otros se quedan petrificados de emoción, les entre risa nerviosa, otros incluso se enfadan...

-¿Y cómo suele ser la reacción mayoritaria de un púbico español?

-Los latinos no tenemos miedo a mostrar nuestras reacciones, somos espontáneos. En Estados Unidos se entregan porque viven aún más estos espectáculos, vociferan, gritan. Pero el aplauso español es muy sincero. En la India la reacción es más complicada porque no aplauden. Para ellos el silencio es signo de admiración ante un mago. Y en China reaccionan con asombro, con escándalo. En Andalucía en concreto el público es muy receptivo, muy caluroso, te da su cariño desde el primer momento.

-¿Qué cromo le falta de su álbum?

-No he actuado aún en Australia. Lo tengo en la agenda. He estado en muchos países de África, en toda Latinoamérica, son públicos muy agradecidos porque la magia es universal. Hice trucos para una tribu masai, ellos nunca había visto magia y se asustaron. Me preguntaban cuántos leones había matado porque para ellos era como si yo tuviea superpoderes.

-Si uniera todo lo que puede hacer ¿cuántas horas de espectáculo ofrecería?

-Muchas, es toda una vida. Podría hacer variantes, magia jazz, con la que te dejas llevar. No sé cuántas horas podrían ser pero sí me gustaría hacer 24 horas.

-¿Cuánto tiempo le lleva cada día ensayar, entrenar?

-El entrenamiento de los dedos debe ser diario y debes tener ensayos continuos de los trucos de tu espectáculo en ese momento. Si no es verdad que pierdes la soltura. Ese entrenamiento puede ser natural, en todo momentos estás haciendo magia. Los números de prestidigitación deben estar bien ensayados.

-Un espectáculo como el suyo ¿cómo se mide en camiones?

-Para una gala como la de Starlite son dos camiones. Hacemos muchas ilusiones nuevas. Uno de los números es espectacular porque usamos las redes sociales. Sacamos a alguien al azar entre el público y teletransportamos a uno de sus contactos en las redes, lo llevamos al teatro. David Copperfield compró los derechos.

-No nos va a poder decir cómo hace ese truco.

-Lo que aseguro es que es una teletransportación y no conocemos a quien sacamos al escenario y su contacto, esa persona que tampoco conocemos, aparece en el teatro...

-¿Y cuál fue su primer truco, de Magia Borrás?

-Era un truco de unas cuerdas tricolores. Era muy niño y lo adquirí en una tienda de Madrid. Era un anticipo de un anuncio de televisión, el primero que hice. Fue mi gran salto, era para Telefónica, con unas cuerdas.

-¿Quién le inculcó la vocación?

-Por supuesto, Juan Tamariz. Lo veía de pequeño en televisión. Él es nuestro maestro y el responsable de que haya tantos magos y tan buenos en España. Estoy deseando pasar tres días en su casa de Cádiz este verano, en San Fernando. Tiene 82 años, no suele actuar, pero sigue escribiendo libros.

-Los programas de magia de Tamariz eran una fiesta que veía toda la familia.

-Todo eso me atrajo. Además de los que veía de pequeño, he visto grabados todos sus programas anteriores. No hay nadie como él haciendo magia y conectando con el público.