"Todo lo rabiosamente novedoso, especulativo, arriesgado y experimental es difícil de comunicar"

Reyes Oteo (1982) es una compositora nacida en Sevilla, donde realizó sus estudios de música en el Conservatorio Francisco Guerrero, obteniendo el Título de Profesora de Violín. Posteriormente se trasladó a Málaga, logrando el Título Superior de Composición. Allí condujo su especialización hacia la música electroacústica y su interrelación con las demás disciplinas musicales y artísticas en general, y más concretamente entre Arte y Tecnología. Ha estrenado numerosas composiciones, tanto acústicas como electroacústicas. Ahora tiene en sus manos un nuevo reto: llevar su música a la moda. Es una de las ocho mujeres ByBy, escogidas por Pedro del Hierro para “representar la fortaleza del colectivo femenino” en una nueva colección.

–Luthier electrónica, compositora, violinista, catedrática en Composición y, además, una de las ocho mujeres seleccionadas por Pedro del Hierro para codiseñar su colección ByBy. ¿Qué tiene que ver su mundo con la moda?

–Uno de mis objetivos artísticos es llevar la interpretación de la música electrónica al cuerpo. Para mí, componer una obra musical implica, además de escribir la partitura, inventar y desarrollar un instrumento interactivo expresamente para ella. Algunos son los denominados vestibles: prendas interactivas para tocar música. También he diseñado vestuario de óperas. Además, investigo y desarrollo en mi laboratorio materiales textiles con fines artísticos. Por ejemplo, desarrollé un material sintético semiconductivo cosible para mi Delantal Interactivo con el que interpreté mi Canción de siega y electrojota, estrenada en el Monasterio de Santa Clara por encargo del Laboratorio de Creación Fundación Autor-Monkey Week. También investigué para conseguir una tela elástica que arroja datos de la flexión del cuerpo en la danza. Durante este año he desarrollado un textil con grafeno. Lo primero que he hecho con él ha sido un par de guantes interactivos con que he performado sobre las esculturas de Suso de Marcos, y estoy segura de que descubriré muchos más usos para esta sustancia tan fascinante.

–¿Explíquenos ahora qué es ByBy?

–Es un proyecto que hace una lectura en clave de moda del trabajo de ocho mujeres punteras en nuestras disciplinas, codiseñando, junto con Nacho Aguayo, sendas capas de abrigo que reflejan el superpoder de cada una. Esto culminará con la reinversión de las ganancias en los proyectos de emprendimiento que hemos amadrinado cada una.

–¿Y cuál es su propuesta?

–Es la empresa Raft Cultural, una agencia para espectáculos musicales y escénicos de nueva creación, liderada por Alegría Muñoz.

–¿Y su inspiración?

–Una capa que represente el arte siempre renovado, que no mira a su Historia, sino que se embelesa de manera radical y fresca en las verdades de la física. Un arte comprometido con el diseño de futuro, es decir, con la invención. Una música y unos instrumentos interactivos desde el mero ensueño y una erotización de la tecnología mediante una estética cruda de cables, placas electrónicas y sensores. Dicho esto, resumiría mi inspiración en sobria, apasionada, industrial, distópica.

–¿Puede adelantarnos algún detalle de cómo será su capa?

–Será una capa muy sencilla y favorecedora y que pondrá de relieve tu personalidad cuando la vistas. Versátil, para vestir tanto a diario como en ocasiones especiales, según la quieras combinar. Llamará la atención por su elegancia y vanguardia indiscutible.

–Hay otras siete mujeres seleccionadas, cada una referente en su campo, no es ninguna casualidad… ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

–El objetivo es poner en conocimiento del gran público el trabajo que hacemos las pioneras de las artes y las ciencias del país. Los referentes femeninos que suelen verse en los medios de comunicación no suelen pertenecer al núcleo duro del pensamiento, la ciencia o las artes. Ese trabajo suele estar poco difundido porque aquello que es rabiosamente novedoso, especulativo, arriesgado y experimental es difícil de comunicar, pensemos en el trabajo de cada una de mis compañeras. Esta es la prueba de que el proyecto ByBy hace gala de un criterio serio y un compromiso social honesto y meditado. Por esa razón, me enorgullece ser la persona elegida para representar la música y dar visibilidad al trabajo de los compositores y de los inventores.

–¿Cuándo llegará a tiendas esta colección?

–Durante el próximo otoño, y puedo adelantarle que será una edición limitada y fabricada en España.

–¿Algún otro proyecto en el que esté involucrada en estos momentos?

–Tengo por delante proyectos muy diversos, algunos de composición instrumental, otros de carácter científico-académico, otros de electroacústica y bastante trabajo por sacar adelante en el laboratorio de luthería. Estoy envuelta en la preparación de un nuevo espectáculo con la tercera versión de mi cyborg KittKittPEOW!!!, para El Generador de Gerona, la intervención como experta en el Festival Internacional de Música de Canarias, el estreno de mi marcha de procesión Contigo llora Andalucía, el espectáculo Formas de Amor con Diana Pérez Custodio, para Quijada Magnetotáxica y danza, en la Universidad de Málaga, la composición de una ópera con interactivos escénicos por el XXX aniversario de Neopercusión, y por último, en la instalación de la Música de invocación con mi compañero Juanjo Guillem, para Tempo Reale en Villa Strozzi, Florencia.