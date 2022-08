“Como productor también hay que tener mucha psicología”

–¿Cuándo llegó a la música?

–En mi casa siempre se ha escuchado música. Mi madre es muy flamenca, en realidad. Y mi hermano mayor, que es por donde me viene la música, creo que fue el primero que tuvo un equipo de música en el barrio. Además, tenía un grupo. Venían a mi casa a ensayar cuando no estaban mis padres. Ahí tenía yo 14 años y me sentaba al lado del batería y flipaba. Así que con los colegas que tenía entonces empezamos a hacer alguna cosa con palos y cubos de pintura. Y desde entonces, ya ves... Las primeras grabaciones fueron en el estudio de Josema Dalton en San Fernando, con el grupo que tenía entonces, ‘The Pool’, en 1995.

–La cosa empezó a ponerse ‘seria’ con los ‘G.A.S. Drummers’ y Paco Loco.

–Sí, empecé con ellos, en la batería, en el verano de 1998. Ganaron un premio en El Puerto de Santa María y tenían que grabar unas canciones con Paco Loco, que es cuando lo conocí. Les eché un cable y ya me quedé tocando con ellos. Y seguimos juntos, siempre buscamos una excusa para reunirnos. Y también acompaño a Dani Llamas, con quien de una manera u otra siempre he estado, en su carrera en solitario, ya sea grabando la batería o produciendo, y tocando en directo. También estoy con ‘Dave Smalley & The Bandoleros’.

–Bueno, y Robyn Hitchcock este año en el Azkena Rock Festival. Pelotazo.

–Sí (risas). Me llamó Ángel del sello ‘Miel de Moscas’ para tocar con Robyn. Y de cabeza que fui. Se iba a hacer el año de la pandemia, se ha ido aplazando hasta este 2022. La experiencia fue increíble. Es un tipo encantador, muy cercano. Una historia viviente. El día del concierto, yo estaba muy concentrado en lo mío, y en el segundo tema miré hacia el público y ¡estaba lleno! Fue espectacular. Y como guinda, se subió el guitarra de Patti Smith, Lenny Kaye, a tocar con nosotros.

–¿Cómo empezó en la producción?

–Pues al lado de Josema Dalton cuando grababa nuestras maquetas, en 1995. Preguntando mucho. Luego en Granada con la grabación de los dos primeros discos de 'G.A.S. Drummers' en Pig Studios de Javi PPM. También muy pendiente de lo que hacía, porque es un mundo que siempre me ha gustado. Y ya después con Paco Loco, con quien colaboro a veces, y con quien he aprendido casi todo lo que sé, ya no sólo a nivel técnico, sino también cómo enfrentarse a la grabación y cómo tratar a los grupos para que se sientan cómodos. Ya en 2010 empecé en este estudio, que era entonces de Ángel Figueroa. Ya luego me lo traspasó. Así nació Estudio 79.

–¿Cuál es su labor como productor exactamente?

–El 90% de mi trabajo es grabar a grupos, sobre todo, amateurs. Y me gusta porque te dejan más margen a la hora de producirles, guiarles. Me gusta enseñarles. Durante la grabación me preguntan mucho y yo también pregunto bastante (ríe), porque además aprendo más de los más jóvenes que de los más mayores. Partimos de un presupuesto, de un plazo de entrega y cogemos las canciones, vemos hacia dónde las queremos llevar, qué sonido, etc. Después les ayudo un poco también a cómo dar salida al disco.

–¿Qué queda de sus estudios de Geología?

–Lo sabe muy poca gente (ríe). Acabé en 2007 y no había trabajo. Al final, todo me llevó a esto. No me veía trabajando como geólogo. Siempre deseé trabajar en lo que llevaba toda la vida, que era tocar, la música. No me veía en una mina, pero aquí echo las 12 horas. Me lo puedo permitir también y me gusta. Me organizo además mi propia agenda cuando tengo giras con grupos. Y de la Geología, me queda la escalada, una gran afición que sólo conocen los colegas más cercanos.

–¿Qué proyectos tiene a la vista?

–Estoy preparando el concierto de La Bienal de Flamenco de Sevilla con Dani Llamas y la gira europea de ‘Down By Law’. Ahora estoy mezclando al grupo de Madrid ‘Loma Baja’, a los sevillanos ‘La fábrica de Mr. Hyde’ y con el nuevo proyecto de los antiguos ‘Minority of one’. Tengo muchas cosas entre manos.

–¿Para ser productor también hace falta algo de psicología?

–Sí, me dicen que tengo una paciencia brutal y mucha psicología (ríe), porque a veces hay momentos en que la gente se paraliza en las grabaciones y yo les ayudo a bajar de esa nube, a seguir.

–Es decir, que la gente no sólo elige el estudio, sino también a la persona que les graba.

–Sí, y eso me enorgullece. Es una satisfacción.

–¿Cuál es su mayor recompensa?

–Cuando veo que el grupo está satisfecho y que ese disco le ha llevado a hacer más de lo que tenían: los conocen más y me llega más gente que quiere grabar conmigo a través de ellos. Eso es brutal.