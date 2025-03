“Llegas a la luz cuando abrazas tu parte oscura”

Considerada como la mejor representante del hard techno en España, la zaragozana Xina Mora, el ángel del techno, ha publicado su debut discográfico, RE:NACER, un álbum que supone una demostración de que había un universo por explorar en las profundidades de un tipo de música rica en matices y atrevida a la hora de ahondar en los lugares más oscuros de su esencia y sonido. A través de la simbología numérica –cada canción remite a una cifra del 000 al 999–, dirige este lanzamiento a un viaje, una experiencia, una transformación, de luces y sombras, tanto para la artista como para el oyente. El primer sencillo, 444 (La señal), se hizo viral en Spotify y YouTube con más de ocho millones de reproducciones.

–La conocen como ángel del techno. Lo suyo con la música, ¿ya venía marcado por las estrellas?

–(Ríe) El tema de los números angelicales y los guías espirituales es algo que sí que tengo desde muy pequeña. Mi madre tenía un libro encima de la mesilla que se llamaba Pon el cielo a trabajar y hablaba de eso de conectar con el universo, de manifestar. Sí, ha sido desde siempre.

–Para los que no la conozcan aún, en usted ¿qué cara predomina más, el ángel bueno o ángel malo?

–Pues a ver, al final el demonio es un ángel caído. Para mí el tema de la luz y la oscuridad o el ángel bueno o malo tiene una conexión. Yo he estado también explorando mucho en mis demonios, mi oscuridad y, al final, cuando aprendes a abrazar esta parte oscura, es cuando llegas a la luz. Las dos conviven y convergen, tiene que haber un equilibrio.

–Imagino que en su sonido se dan esos claroscuros, esos contrastes.

–Exactamente. De hecho en la estructura de mis canciones, normalmente, suele haber un inicio con melodías más oníricas, más atmosféricas, más angelicales y luego se convierte en algo más oscuro, más duro. Sería un hard techno con sonidos oníricos y atmosféricos.

–RE:NACER se llama su primer lanzamiento discográfico. ¿En qué consiste dicho viaje sonoro?

–Hace ya tres años que empecé con la idea del disco. Justo había tenido un pasado muy oscuro en mi vida y fue un momento de cuidarme, tanto espiritualmente como de salud, física y mental. Ha sido un viaje que me ha servido de curación, de evolución. Al final, el hecho de que ya salga a la luz y lo vea la gente me ha llevado a la curación, al clímax total.

–Diría que ha valido la pena, ¿no?

–Totalmente. Ha sido una catarsis, me ha ayudado todo este tiempo a evolucionar y crear. Todos, obviamente, necesitamos trabajarnos y curar traumas. Sigo por el camino para encontrar algo nuevo.

–Con la exposición pública, ¿ese trabajo debe ser aún más laborioso?

–Sí. Me ha pillado en un muy buen momento personal porque en este trabajo te expones tanto a lo bueno como a lo malo, y si no estás bien interiormente, pues te puede llevar por muy mal camino. No me quedo ni con lo malo ni con lo bueno porque tienes que estar con los pies en la tierra, equilibrada y sabiendo que si estás orgullosa y feliz de lo que has hecho, ya está, eso es lo que tienes que escuchar, nada más.

–La partícula RE del título del álbum remite a una respuesta. ¿Busca contestar a algo o a alguien, o a sí misma como artista?

–Sí, totalmente tiene que ver. Viene de una respuesta a mí misma, de hablarme hace dos o tres años y decirme: “Bueno, tranquila, tienes que relativizar, todo va a salir bien”.

–En este trabajo hay títulos tales como Ácido, Clímax, Karma o BDSM. ¿Un disco no apto para prejuiciosos?

–(Ríe) Creo que en España, a pesar de que ahora está más de moda este tipo de música, aunque igual es un nicho un poco más europeo, cada vez veo a los y las jóvenes abiertos a más sonidos, escuchan más cosas y eso me gusta. Puede ser apto para todos los públicos y, sobre todo, para la gente que quiera hacerse preguntas y mirar para dentro.

–¿De dónde se nutre su afición por la música electrónica que hace? ¿Cómo ve la escena del techno?

–Yo vengo más influenciada quizás por cosas de fuera, europeas, alemanas. Pero creo que ahora aquí tiene un pico heavy, está de moda en algunos ámbitos. Creo que la escena ya ha explotado, la veo muy abierta a que este disco lo pueda escuchar cualquier persona.

–En la denominada música urbana, de la que usted bebe también al igual que del techno, ¿sigue haciendo falta presencia femenina o la balanza ya está equilibrada?

–Sigue haciendo falta. En la electrónica te diré que más porque siempre ha sido una música en un mundo de hombres. Que salgan cada vez más chicas DJ y productoras me parece necesario y tienen que salir todavía más. Y en la escena urbana lo mismo, lo masculino todavía está por encima de lo femenino.

–Con su propuesta, ¿busca del alguna manera ser referente, inspirar en este sentido?

–No creo que sea como el objetivo principal, pero sí que recibo a menudo mensajes de chicas que conectan mucho con mi música preguntándome qué podrían hacer para llegar a hacer música, para pinchar. Tengo la suerte de que mi fanbase es sobre todo femenina.

–¿Cómo es el directo de Xina Mora y dónde la veremos próximamente?

–Siempre tengo como muy presente como referente a Arca, que es una artista que produce, compone, hace su propia música y luego, encima, tiene un show en el que pincha, canta, se marca una performance... Esa era la idea de este disco, el poder hacer algo así. Lo que hago en mi show es esto: tiro mis temas de las Pioneers, canto, salgo delante del escenario, vuelvo atrás... Es como todo el rato un show híbrido en el que pincho y canto a la vez.

En cuanto a gira, va a haber por supuesto festivales en verano, también una gira por Latinoamérica, porque ya he estado en Argentina y Chile y se van a sumar Colombia y México. Y aquí la idea después es hacer una gira personal mía por cada ciudad.