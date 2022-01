"El 'metaverso' ha venido para quedarse"

En el carnet de identidad de David Domínguez (Córdoba, 1979) aparece que nació en Villanueva de Córdoba. "Antes ponían el pueblo del que eran tus padres". Allí vivió sus primeros años antes de que la transformación de Sevilla a principios de los 90 hiciera que su familia se trasladara. Mientras su padre trabajaba en el aeropuerto o la estación de Santa Justa él descubrió cuál iba a ser su camino. Una trayectoria plagada de premios y reconocimientos que le han llevado a la vanguardia del sector con sus varias compañías: Creativity, Vistahermosa Outdoors y Oneshow.

–Dice en su perfil de redes sociales que es publicista por vocación, carrera y profesión.

–Descubrí el mundo de la radio gracias a una emisora de los 40 principales muy jovencito: Radio Luna. Era de Jesús Vigorra. Vi que realmente lo que generaba dinero era la publicidad. Luego, me gustó y en Sevilla hice varios programas de radio. Por ejemplo, en Radio Voz, que era de Jesús Quintero. Me encanta la creatividad y el desarrollo. El mundo de la publicidad es muy enriquecedor.

–¿Algún anuncio que le marcase de aquella época?

–El de Curro se va al Caribe, de Halcón Viajes. Tuve el placer de conocer al que lo hizo. Fue algo que me marcó. Todavía se recuerda.

–Pasemos al presente, ¿cómo ve el sector publicitario en estos momentos?

–Apuesto por la digitalización y la tecnología. Todo evoluciona muy rápido. La publicidad va hacia un modelo más consultivo. Ahora se utiliza big data y seguimiento de los móviles. Tenemos un acuerdo con una multinacional que nos permite seleccionar a quién enseñar qué anuncio. Las nuevas herramientas conectan al usuario de forma única: dónde vive, qué tiene instalado en su móvil, qué busca por internet. Toda esa información se transforma en datos y nos permite llegar al usuario final, que es el objetivo. Nos suena a ciencia ficción, pero hacia eso estamos invirtiendo.

–De los influencers, ¿qué opina?

–El rigor de un anuncio en prensa nunca lo tendrán. Nosotros vamos a algo más global. Está cambiando el modelo y hay que interacturar con los soportes. Ellos son necesarios, pero como generadores de contenidos. La importancia del anuncio es mucha. En la actualidad, los anuncios digitales nos hacen llegar con mayor certeza al público final que con un influencer.

"El anuncio de Curro se va al Caribe me marcó y aún se recuerda la marca que lo hizo"

–Con tanta digitalización, ¿se va a acabar la publicidad en la calle?

–Una calle con anuncios en pantallas es más atractivas que con soportes tradicionales en papel. Estamos instalando pantallas piloto que no son sólo pantallas. Además, enlazamos con las personas que pasan a menos de diez o veinte metros por esos lugares y les hacemos llegar esa misma publicidad. Y eso lo podemos integrar en redes sociales mientras navegan. La publicidad exterior es muy efectiva..

–Aunque esté dentro del negocio, ¿le preocupa lo que hacen las grandes empresas con sus datos?

–Hay muchas plataformas haciendo mal uso de los datos, pero se está poniendo remedio. El control se ha tenido siempre desde estas grandes empresas, que tienen mucha información. Conforme pase el tiempo se irá restringiendo y auditando esa recopilación de datos.

–Cada día somos más virtuales, ¿hacia dónde nos dirigimos?

–Hacia el metaverso. Es una nueva oportunidad de diez trillones de euros. Es la web 3.0 y promete cambiarlo todo. En los próximos años jugaremos, invertiremos o trabajaremos allí. En los primeros días de internet había webs estáticas y unidireccionales. Después, vino la web 2.0 en el que estamos controlado por un grupo pequeño de empresas muy grandes. Pero el comercio electrónico nos ha abierto un mundo de posibilidades. Esto nos lleva al 3.0, que nos puede llevar a un siguiente nivel. Ejemplo de ello son las gafas de realidad virtual o los bitcoins. La película de Ready Player One (2018), de Steven Spielberg, no está lejos de lo que viene. Creo que es una apuesta muy interesante en el que Andalucía debe invertir. Facebook se está llevando trabajadores de Apple o Microsoft para que trabajen en ello. No es algo que está de paso, viene para quedarse.

–Pero, ¿ya está aquí?

–Ya está implantándose. El otro día pagaron 500.000 dólares por una villa virtual cerca de la de un rapero famoso. Las gafas ya están en el mercado. Esto ya está funcionando y ha venido para quedarse. Todo esto va a generar muchos puestos de trabajo. Ya existen villas virtuales con soportes publicitarios en desarrollo. Como publicista y andaluz invito a que las administraciones y las organizaciones profesionales creen formación dirigida a este nuevo mundo virtual.

–Por último y volviendo a la esencia de su trabajo, ¿qué es lo más difícil y lo más fácil de vender o anunciar?

–¿Es posible vender naranjas a quien quiere comprar manzanas? No hay nada más fácil ni más difícil. Dicen que se vende mejor lo barato que lo caro y lo conocido que lo desconocido, pero tengo mis dudas sobre ello.