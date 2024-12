La doctora granadina Fátima Conde Villalón ha sido reconocida como mejor traumatólogo de España en los Doctoralia Awards, unos premios que organiza desde hace siete años un portal médico que conecta profesionales de la salud con pacientes. La doctora Conde ve con este premio, que otorgan compañeros de profesión y pacientes, recompensada su gran pasión por esta especialidad médica, pasión heredada de su padre, quien fundó una clínica dedicada a la Traumatología hace más de 40 años. A lo largo de su trayectoria, Fátima Conde ha combinado la labor asistencial con la actividad divulgativa, participando en distintas publicaciones en libros a nivel nacional.

Pregunta.–Hace poco usted ha salido elegida por un portal médico como la mejor especialista en traumatología de España. ¿Se siente usted la mejor?

–No, no me siento la mejor, aunque ahora mismo sí me siento la más querida. Es increíble cómo se ha volcado la gente conmigo cuando se han enterado del premio. Me considero una persona humilde, y aunque es importante para cada uno conocer sus puntos fuertes, siempre hay mucho por mejorar.

P.–¿Qué le ha supuesto este premio?

–Sobre todo un reconocimiento a la labor que hacemos, tanto yo como mi equipo en la clínica. Es cierto que este premio se concede a nivel individual, a mí como especialista, pero sin ellos no hubiera sido posible. También es un impulso grandísimo para continuar en nuestro camino e intentar seguir creciendo. Me siento también orgullosa porque el premio lo han dado colegas de profesión y pacientes.

P.–¿Por qué decidió dedicarse a esta especialidad?

–Desde pequeña he vivido la traumatología en casa. De hecho, mi padre abrió la clínica (que hoy conocemos como Clínica Doctor Conde) el año en que yo nací. Él ha sido mi mejor maestro, y en cuanto comencé la carrera, empecé a ayudarle en quirófano. No hay nada que me guste más que arreglar cosas con mis manos, por eso considero que la cirugía es tan satisfactoria.

P.–¿Qué huesos se rompen con más frecuencia en el cuerpo humano?

–Si tenemos en cuenta rangos de edad, en niños quizá las más frecuentes serían las fracturas de radio y cúbito (muñeca y antebrazo). En el adulto joven, las fracturas de tibia y peroné (sobre todo tobillo) y en los ancianos, la fractura de fémur proximal (cadera). En general son también muy frecuentes las fracturas de los dedos de la mano, clavícula, húmero...

P.–¿Y qué hay que hacer para que se rompan menos?

–Hay muchos factores sobre los que no podemos actuar (genética, accidentes, factores hormonales…) y otros que sí son modificables. Lo que está en nuestra mano es tener una buena alimentación, una actividad física adecuada y controlar el peso corporal.

P.–Ve usted una persona mayor corriendo o haciendo deporte y piensa que es fácil que pase por su consulta.

–Si veo una persona mayor haciendo deporte... lo que hago es animarla a que siga. La gente no es consciente de lo mucho que influye nuestro nivel de actividad física en la calidad de vida que tendremos en el futuro. Lo veo a diario en mi consulta y soy muy insistente con ello.

P.–¿Y qué deportes le recomendaría a una persona de la tercera edad?

–Cualquiera que le guste y se adapte a sus necesidades. Si no han hecho deporte nunca, les recomiendo empezar de manos de un profesional que les guíe (un fisioterapeuta o un entrenador personal), pero en cuanto consiguen ganar fuerza y elasticidad, notan una mejora increíble en su día a día.

P.–Ahora mucha gente habla de infiltraciones de ácido hialurónico. Díganos de qué se trata y si es la panacea de los tratamientos de las articulaciones.

–Las infiltraciones de ácido hialurónico consisten en introducir en la articulación un gel viscoso que mejora la lubricación de la misma y disminuye el roce. De esta manera se consiguen dos efectos: disminuyen las molestias y disminuye también el desgaste de la articulación. Siempre explico que es como echar aceite a un motor. Y sí, para mí tiene un papel importantísimo en artrosis, secuelas de fracturas y otras lesiones.

P.–Para usted... ¿cuál es el avance tecnológico que más ha favorecido el desarrollo de su especialidad?

–La medicina avanza rápido y todos los días salen cosas nuevas. En el caso de la traumatología, el podernos ayudar de pruebas de imagen para hacer diagnósticos, los tratamientos como las infiltraciones que comentábamos o las de plasma rico en plaquetas, trasplantes de condrocitos, membranas biológicas…etc, hacen que nuestro trabajo mejore en resultados constantemente. Las prótesis personalizadas o implantadas mediante navegación son otro recurso más que nos hacen avanzar.

P.–¿Cuál es una de las principales satisfacciones que tiene en su trabajo?

–Para mí, sin duda, el trato con el paciente. Escucharle, dedicarle el tiempo que merece, e intentar solucionar su problema. Tenemos todo un abanico de posibilidades para tratar. Hay que ofrecerles todas las opciones, informarles y ayudarles a decidir. Todo lo que das, luego viene de vuelta, y la mirada de un paciente agradecido es la mayor de las satisfacciones.