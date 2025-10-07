Rocío Vázquez: "Hacerse cirugía estética es hoy como ir a la peluquería"

Rocío Vázquez (Dos Hermanas, 1964), pionera en España de la Medicina y Cirugía Estética, inaugurará antes de final de año la que -dice- será la mayor clínica de Andalucía del sector, con más de mil metros cuadrados de superficie. Su nuevo centro de Medicina y Cirugía Estética, Antiaging, Nutrición, Cirugía Bariátrica, Dermatología, Ginecoestética e implante capilar, con casi cuarenta especialistas, abrirá sus puertas 37 años después de iniciar su carrera en una ciudad donde quien se hacía retoques estéticos lo escondía. Hoy, las cosas han cambiado tanto que sus clientes, entre ellas la soprano Ainhoa Arteta o la periodista Paula Vázquez, lo dicen abiertamente. Especializada en lipoescultura y una de las primeras en implantar cánulas para rellenos faciales en España, Rocío Vázquez es directora del Máster en Técnicas Avanzadas de Medicina Estética, Cosmética y Regenerativa de la Universidad Pablo de Olavide, además de miembro del grupo experimental con células madre del Hospital Vithas.

-¿Cómo se inició en la cirugía estética cuando todo apuntaba a que se dedicaría a la especialidad de digestivo?

-Yo me licencié en Medicina y Cirugía en Sevilla, e hice la tesis doctoral en trasplante de páncreas en Cirugía Digestiva con Diego de los Santos, que entonces era el jefe de servicio de Cirugía del Virgen del Rocío. Alí empecé a descubrir un mundo nuevo porque el director de la tesis me contrató para desarrollar un sistema de adelgazamiento que funcionó muy bien, tanto que la gente después preguntaba cómo eliminar los colgajos o la grasa que no se iba con las dietas. Empecé a investigar qué solución podía tener esa grasa localizada o el descolgamiento de piel. Comprendí que la gente buscaba cuidar su autoestima. Estábamos en la Transición española y no existía la cirugía plástica, salvo para quemados y reconstrucción de injertos, y poco más.

-¿Vender cirugía estética en Sevilla hace 30 años era fácil?

-Para mí ha sido más difícil llegar más lejos porque lo hice desde Sevilla y siendo mujer en aquella época. En España era alguien en el sector quien ponía bandera en Madrid o Barcelona. Afortunadamente, ahora Sevilla es más cosmopolita.

-¿Dónde se formó teniendo en cuenta que cuando comenzó no había especialidad MIR de Cirugía Estética?

--Como la especialidad no se obtiene vía MIR, obtuve la licenciatura de Medicina Estética y Cosmética y de Antiaging por la Universidad de Barcelona e hice el Máster de Cirugía Estética de la Sociedad Española de Cirugía Estética, así como diferentes másteres en distintos países del mundo. Empecé a viajar para saber dónde estaban los mejores especialistas en Cirugía Estética del mundo y formarme con ellos. Me fui a Sudamérica a aprender porque ellos nos llevan mucha ventaja en este sentido porque allí el culto al cuerpo ha sido más evidente que en Europa. España y Francia fueron pioneras en Europa en la cirugía estética. A nivel facial me formé con el cirujano Ivo Pitanguy, padre de la cirugía estética; el doctor Almir Nácul, creador de la técnica de la Bioplastia o el doctor Mauricio di Maio de Abril, especializado en lifting en ocho puntos. En lipoescultura me formé en Italia con Marco Gasparotti, en París con Pierre Fournier, inventor de la lipoescultura con jeringa; en Colombia con Alfredo Hoyos, padre de la alta definición; en Italia con George Fischer, y en Venezuela con Kruling, entre otros.

-Ahora ha preferido abrir una gran clínica en lugar pequeñas sucursales. ¿Por qué?

-Porque quiero poner a Sevilla en el mapa de la Medicina y la Cirugía Estética.No hay nada que se haga en cualquier parte del mundo que no hagamos nosotros. Si hay una tecnología vanguardista y vemos que funciona, la traemos. No hay que irse a ninguna parte del mundo para tener acceso a las técnicas más innovadoras de Medicina y Cirugía estética. Ahora van a entrar varios dermatólogos y me traigo al mejor especialista de España en Medicina Antiaging, el catedrático Juan Carlos Crespo, que da clases por todo el mundo de esta disciplina.

-¿Cuántas personas han pasado por la Clínica Rocío Vázquez?

-Por mi clínica han pasado más de 100.000 personas. Sólo por mis manos pasan mil personas al año y tengo un equipo grande.

Rocío Vázquez abrió su primera clínica de Medicina y Cirugía Estética hace 37 años en la provincia de Sevilla / M.G.

-¿La cirugía estética es cosa de mujeres?

-Ya no. Yo diría que ahora un 80 % de los usuarios de la clínica son mujeres y un 20%, hombres. El porcentaje de hombres crece afortunadamente porque nos gustan que los hombres se cuiden (risas).

-Antes quien se hacía un retoque estético lo escondía pero hoy parece que ha dejado de ser un tema tabú.

-La gente joven sí lo publica en las redes sociales. Yo he pasado de una época en que nadie quería que se supiera nada a que ahora todo el mundo lo publica pero tiene que ser el paciente el que lo diga porque los médicos estamos sujetos al secreto profesional. Cuando yo veo en las redes sociales el antes y el después, digo: !Madre mía, que alegría! Ahora ya tengo pacientes que me piden que ponga en mis redes las operaciones que les hemos hecho y los resultados.

-¿Cada vez hay jóvenes recurriendo a la cirugía estética?

-Sí. Ahora la gente se cuida desde el principio. Estamos en la medicina preventiva en todos los aspectos. Antes llegaban a mi clínica personas con las caras descolgadas y arrugadas como pasas, lo que no dejaba prácticamente margen de maniobra en cuanto a técnicas y tecnología. Ahora hay pequeños tratamientos en consulta con grandes resultados, sin tener que llegar a cirugía, como hidratación de la piel con vitaminas, regeneradores o redensificadores...

-¿Ha llegado aquí la moda de regalar el aumento de mamas con la mayoría de edad, como ocurre en Latinoamérica?

-Hace diez años sí veíamos padres que regalaban a sus hijas el aumento de mamas por aprobar en la Universidad pero eso ha desaparecido.

rocio vazquez 1 / M.G.

-En su equipo hay dermatólogos, especialistas en antiaging, cirujanos que quitan varices, reducen costillas, hacen rinoplastia, aumentan o reducción de mama, bodylift, lifting de cara o abdominoplastia incluso ginecólogos especialistas en estética. ¿Hay mucha demanda de ésto último?

-Sí, de hecho se incorpora a la clínica el presidente de la Sociedad Española de Ginecoestética, Fernando Aznar. Una de las cosas que se están reclamando más es el rejuvenecimiento de la vagina, porque con la menopausia se deshidrata y las relaciones sexuales terminan siendo molestas. Hay gente que pide también reconstruirse el hímen.

-¿Cuál es la operación y el tratamiento estrella de su clínica?

-En cuanto a intervención, sin duda es la lipoescultura. En tratamiento, la toxina botulínica y el ácido hialurónico.

-¿La medicina estética es para ricos?

- Cuando yo empezaba esto era sólo para los artistas de Hollywood. Entonces casi todo eran cirugías muy complicadas que exigían ingresos pero ahora los precios han bajado gracias a que hay mucha competencia y la cirugía estética está al alcance de cualquiera. Ahora se ha popularizado muchísimo y es bueno porque las intervenciones preventivas evitan la cirugía. Hoy cualquiera consume cirugía estética porque forma parte de nuestro cuidado personal. Ya es como ir a la peluquería. Y si no tienes dinero, se financia y por 100 euros cada mes te haces de todo. La gente se ha dado cuenta de que ya no es algo frívolo, sino que te puede quitar complejos, te cambia tu relación con el mundo exterior. Yo siempre digo que la cirugía estética es autoestima. La medicina preventiva pasa por el bienestar social y mental, y eso te lo da la cirugía estética.