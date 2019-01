Ciudadanos quiere un 155 "indefinido" para normalizar la situación en Cataluña

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha rechazado la reforma estatutaria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende promover como posible salida al conflicto en Cataluña y aboga por la aplicación "indefinida" del artículo 155 de la Constitución en esa comunidad, al menos hasta que el independentismo asuma que pueden defender sus ideas con respeto al marco legal.

Villegas se ha mostrado convencido de que no se puede volver a meter a Cataluña "otra vez" en una reforma de su Estatuto porque, según ha recordado, en su día ya lo hizo el expresidente catalán Ernest Maragall "y se ha acabado como se ha acabado".

"Meternos en una reforma del Estatuto que ya hicimos no es la vía. Creemos que no hay que seguir cediendo como hemos hecho durante 30 años ante los separatistas. Tenemos que aprender de los errores para no repetirlos y buscar fórmulas nuevas", ha manifestado el 'número dos' de Ciudadanos.

En su opinión, la crisis catalana pasa por que los independentistas asuman que sus reivindicaciones sólo se podrán canalizar dentro del Estatuto de Autonomía, de la Constitución y de la Ley, y respeten las decisiones de jueces y tribunales. De lo contrario, ha dicho, "habrá que aplicar el 155".

Hay que aplicar el 155 y hacerlo "bien"

Villegas cree que es el momento de aplicar ya ese precepto constitucional porque "no se puede mantener ni un segundo más a un presidente que no respeta y dice que no quiere respetar la Constitución y las leyes". Pero, eso sí, ha avisado de que habría que aprender de "lo que se hizo mal" hace un año con el 155 para hacerlo "bien".

El dirigente de la formación naranja defiende que actualmente la aplicación de ese artículo debería ser "indefinido". "Lo que haga falta hasta que la situación se normalice", lo que pasa, en su opinión, por que los independentistas asuman que pueden defender sus ideas dentro del marco legal. Hasta que no lo hagan, ha apostillado, "habrá que mantener el 155" sin establecer un plazo determinado.

Preguntado sobre si en Cs se arrepienten de haber apoyado un 155 descafeinado con Mariano Rajoy en La Moncloa, Villegas ha respondido que lo que acordaron en su día con el PP es que el 155 sirviera para convocar elecciones. "Que se aplicara de forma blanda no fue ninguna imposición de Cs, sino una exigencia del PSOE que nosotros aceptamos por el bien del consenso", ha aclarado.

"Que los ministros que eran consejeros ni siquiera pisaran las consejerías y permitieran que en las consejerías siguiera habiendo lazos amarillos y pancartas a favor del procés desde luego no fue una imposición de Ciudadanos, sino una decisión del PP que no supo aplicar el 155 de otra forma o no quiso hacerlo", ha proseguido.

A su juicio, "lo que se hizo mal" realmente no fue condicionar el 155 a la convocatoria de elecciones en Cataluña, sino no mantener en el tiempo ese artículo, sobre todo a la vista de que el presidente elegido en esos comicios en su propio discurso de investidura dijo que su proyecto político consistía "en seguir saltándose la Constitución, el Estatuto y las leyes".

Iceta, el "inspirador" de la politorrial de Sánchez

Preguntado sobre si Cs tiene datos tangibles de que el Gobierno de Pedro Sánchez va a indultar a los líderes soberanistas presos una vez que sean condenados, Villegas ha respondido afirmativamente y ha puesto de relieve la declaraciones a favor de ese perdón efectuadas por diferentes dirigentes del PSOE como la delegada del Ejecutivo en Cataluña, Teresa Cunillera, o el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, "el inspirador de la política territorial del Gobierno".

Sobre si su partido teme que, en caso de ser condenados, los independentistas presos reciban beneficios penitenciarios por estar en cárceles dirigidas por la Generalitat, Villegas reconoce que sería "surrealista" que los presos separatistas puedan estar en prisiones dirigidas por sus "cómplices de golpe".

"Si se aplicase el 155 y el Gobierno controlara las competencias, eso no pasaría y no sería raro que los presos estuvieran en cárceles catalanas", ha indicado el político catalán, quien cree que la solución no pasa tanto por trasladar a los presos como aplicar el 155 o hacer que quien dirige Cataluña desde la Generalitat "no sea cómplice del golpe".