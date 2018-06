Cospedal, sobre las críticas de Casado: "No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido"

La candidata a la presidencia del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha defendido el proceso de primarias que se está desarrollando en el PP y ha recomendado al también candidato Pablo Casado que "denuncie ante el Comité organizador del Congreso" si cree que se están produciendo presiones de otras candidaturas, deslizando que no se pueden cambiar las "reglas de juego" a "mitad del partido" una vez que se aceptan.

"Honradamente, si eso es así tiene que denunciarlo ante el Comité organizador del Congreso", ha respondido, preguntada por los medios de comunicación en A Coruña ante las supuestas "zancadillas" y "presiones" de otras candidaturas denunciadas por el exviceportavoz de Comunicación del PP.

En todo caso, ha defendido el proceso que se está desarrollando para la elección del próximo presidente del PP y la campaña interna que se está realizando, en la que participan seis candidatos entre los que los militantes decidirán el 5 de julio.

"Yo no he hecho ninguna denuncia porque entiendo que estamos viviendo el proceso que todos nos hemos dado, que aprobamos en el último Congreso de nuestro partido, que está regulado en los estatutos del partido, uno cuando se somete a unas reglas de juego lo que no puede hacer es cambiar las reglas del partido a mitad del partido", ha zanjado.