El PNV inicia los contactos con el PSOE y vuelve a descartar de plano al PP

El PNV recibió la primera llamada del PSOE para intentar recabar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tal como confirmó el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, y después de que éste unas antes mostrara su extrañeza por no haber tenido contacto alguno con los socialistas. El dirigente del PNV aseguró que no se han citado todavía, sino que va a trasladar la comunicación dentro del partido jeltzale, y se verá “cuándo quedan” con el PSOE.

En cuanto al PP, afirmó que “insiste una y otra vez”, pero le dejaron “muy clara” su postura porque no querían “marear la perdiz ni engañar a nadie”. “Les dijimos que no íbamos a negociar con ellos estando en la combinación Vox, y que Vox era necesario para sacar una investidura adelante y luego para mantener un Gobierno. No hemos hablado para la mesa, menos vamos a hablar para la investidura”, indicó.

Volvió, pues, a rechazar que haya una aproximación entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el PNV. “Hemos sido muy claros desde el principio. Claro que descolgamos el teléfono, pero desde el primer momento se les dijo que no veíamos esa vía”, apuntó, al tiempo que ha precisado que esto mismo fue lo que trasladó en su encuentro ayer con Felipe VI en Zarzuela. Preguntado por la posibilidad de que se pueda dar un entendimiento entre el PSOE y el PP, dijo que lo ve “difícil por la trayectoria y la personalidad de los protagonistas”. “Si hasta ahora la relación no ha sido buena, eso no va a cambiar, y no lo veo en las intenciones ni de uno ni de otro, y particularmente, por parte del presidente del Gobierno”.

En cuanto al PSOE, insistió en que tendrán que explicarles qué quieren hacer. “A partir de ahí, hablaremos nosotros con nuestro programa y diciéndoles que hay determinadas cosas que no se podrán llevar a cabo sin nuestro apoyo. Veremos cuál es el esquema en el que nos podemos mover, pero tiene que ser muy básico, porque el conjunto de las fuerzas que tendríamos que apoyar esa investidura somos muy variadas, tenemos nuestras propias rivalidades y divergencias ideológicas”, resaltó.

“Habrá que ir a un mínimo común denominador” con el que todos estén “cómodos”. “Vamos a ver si la investidura es exitosa y cuánto puede mantenerse adelante porque no va a ser fácil. Si la legislatura anterior era complicada, esta todavía es más complicada porque es más ajustada en números”, subrayó.