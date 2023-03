Feijóo relanza la fundación del PP para "reconstruir" España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, relanzó la fundación de su partido, que rebautizó como Reformismo21, con la meta de "reconstruir" España con un proyecto "sin etiquetas" ni dogmas, que rebase las siglas y las ideologías para sacar el país "de las trincheras" y los puentes rotos.

Feijóo justificó este nombre asegurando que los mejores momentos de la historia coinciden con periodos reformistas. "Todo lo que está llamado a perdurar, necesita reformarse", dijo, para añadir que "siempre es mejor modernizar que romper".

Feijóo presidió la reunión del consejo asesor de Reformismo21, con veinte nuevos integrantes, entre los que destacan los ex ministros de Mariano Rajoy Fátima Bañez (Trabajo), Román Escolano (Economía) y Josep Piqué, titular de varias carteras como Industria o Exteriores con José María Aznar.

Además, el equipo económico contará con otros cinco expertos de renombre en materia tecnológica: la directora de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de ASTI Mobile Rotics, Verónica Pascual; Alicia Richart, directora general para España y Portugal de la empresa de inteligencia artificial Afiniti; Elena Pisonero, presidenta ejecutiva de Taldig; y José María Abad, profesor de ICADE.

También se sumaron a este proyecto el diplomático y ex embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares; el ex ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal Nuno Crato, y Javier Santacruz, integrante de la plataforma La España que reúne. También aportarán su conocimiento a la fundación la vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Mercedes Fuertes, y la letrada del Consejo de Estado, Noemí Gámez.

Junto a ellos Feijóo logró atraer a múltiples perfiles independientes y profesionales, como los del fundador de la Organización de Trasplantes, Rafael Matesanz, el ex entrenador y tío del tenista Rafa Nadal, Toni Nadal; el ex ministro de Ciencia portugués Nuno Crato y Montse Iglesias, entre otros.

Con las ideas de esta "selección nacional" de "excelencia" y "civismo", Feijóo pretende impulsar reformas desde el "primer minuto" de su hipotético Gobierno para encarar retos como el declive demográfico, la crisis climática, la transición digital, la "pérdida de competitividad" de la economía, la desigualdad y pobreza, "los sistemas sanitarios tensionados" o la "bajada del nivel educativo".

Para hacerlo, reivindicó el centro, la moderación, la cooperación y abogó por huir de "capillas y de facciones ideológicas", porque "a España le ha llegado la hora de huir de las trincheras".

"No aspiramos a refugiarnos en la ortodoxia de los dogmas ni en la comodidad de las mochilas; cuando haya más de una opción, pretendemos que triunfe la mejor idea", recalcó.

De los nuevos integrantes de Reformismo21 Feijóo no espera ni "sectarismo" ni "subrogación ideológica". Por ello, declaró no haberles preguntado "a quién votan" ni pedido que se "afilien" o hagan campaña porque "la única militancia que se exige es la militancia con la nación española".

Defendió Feijóo que el PP no quiere reformar y modernizar el país "solo", porque en ese horizonte "no cabe en unas siglas concretas", sino que "deben implicarse amplios sectores que no se resignan a un papel pasivo ante el espectáculo de demolición que la actualidad ofrece cada mes, cada semana y cada día".

Tras asegurar que el PP va a "heredar" de Pedro Sánchez una "coyuntura complicada", afirmó que su Ejecutivo "impulsará reformas meditadas" que respondan a los "desafíos" del país, en una "tarea de reconstrucción".

Reformismo21 reemplaza así a la Fundación Concordia y Libertad, la designación con la que Casado bautizó a una fundación con la que el PP contaba desde 1977.