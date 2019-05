El Gobierno alimenta la posibilidad de que Podemos engrose el próximo Ejecutivo

Y ha reprochado a Cs que no aclare su política de pactos. "Sería bueno que Albert Rivera dijera con quién va a pactar a nivel político y municipal antes del domingo", ha dicho.

Casado se ha mostrado convencido de que Podemos tendrá ministros en el Gobierno de Sánchez, igual que Cs alentará gobiernos autonómicos y municipales "con ese mismo Sánchez", por lo que ha reiterado que la única alternativa a que eso no pase "es el PP".

El líder del PP, Pablo Casado , ha comentado que no le gustaría ver a Pablo Iglesias al frente de un ministerio económico "después de haber arruinado a Venezuela, a Ecuador o a Bolivia".

Las afirmaciones de Pablo Iglesias con su convencimiento de que entrará en el Gobierno de Sánchez no han pasado desapercibidas en este último día de campaña electoral.

En el PSOE están convencidos de que sus militantes apoyarían un gobierno de coalición con Unidas Podemos, ya que tradicionalmente se han situado más a la izquierda que sus dirigentes y hoy por hoy la línea roja que podrían marcar a Sánchez la anticiparon algunos la misma noche de las generales del 28 de abril con su aviso: "¡Con Rivera, no!"

La ministra portavoz ha insistido en que corresponde al presidente y líder socialista "dar comienzo o continuar con las negociaciones", aunque ha reconocido también que en estos últimos diez meses Podemos ha ayudado al PSOE en su Gobierno "salvaguardando importantes políticas sociales" y apoyando los presupuestos que no llegaron a salir adelante.

Aunque las negociaciones oficiales comenzarán tras las elecciones de este domingo, previsiblemente la próxima semana, Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno en funciones ya han abordado esta cuestión según el líder de Podemos, aunque desde el Gobierno no han querido confirmar este extremo.

"Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos . El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE", ha dicho Iglesias.

El PSOE ha advertido este viernes de que la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno , apuntada por el líder de Podemos a Efe, no está cerrada, porque aún tiene que negociarse todo y además deberían consultar a la militancia sobre los pactos que se lleguen a alcanzar.

Casado prevé las recetas de Grecia y Venezuela



El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha advertido este viernes, día de cierre de campaña, de que si Unidas Podemos se hace con algún ministerio en el Gobierno de Sánchez, ya sea alguno de los económicos o el de Interior, se aplicarían las mismas recetas que en Grecia y Venezuela. Así lo ha manifestado Casado en el acto previo al cierre de campaña, que se ha celebrado en la capital palentina, su "casa", donde ha querido respaldar al candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; a la Alcaldía, Alfonso Polanco, y al cabeza de lista a las Cortes, Carlos Fernández Carriedo. Durante su intervención, Casado ha reiterado su convencimiento de que Pedro Sánchez va a pactar "con Just per Cat, con Bildu o con quien haga falta" porque considera que es "una muñeca rusa" en la que por fuera está el PSOE y por dentro "Junqueras, Puigdemont, Otegui o Pablo Iglesias", que ya le ha pedido un ministerio al presidente del Gobierno en funciones. Este viernes, en la COPE, Casado también ha asegurado que Ciudadanos alentará gobiernos autonómicos y municipales "con ese mismo Sánchez", por lo que ha reiterado que la única alternativa a que eso no pase "es el PP".