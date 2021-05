El Gobierno asumirá el coste de los indultos y pide liderazgo a Aragonès

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que el Gobierno "está dispuesto a asumir el coste de los indultos" a los políticos presos pero, al tiempo, pide al presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, que ejerza su liderazgo para avanzar en la resolución del conflicto.

En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Ábalos señala que para superar un conflicto "de la naturaleza" del catalán, "hace falta liderazgo, pero en las dos partes", no solo en el Gobierno.

"Un liderazgo claro, que se arriesgue y asuma el coste de decirle a la ciudadanía las cosas realmente como son, no como le gustaría que fueran. Hace falta que alguien ejerza ese liderazgo en Cataluña. Aragonès tiene ahora ese desafío", agrega.

Al nuevo Govern de coalición (ERC y JxCat) le dice que "ahora" le toca "ofrecer una hoja de ruta que dé un cauce, y no proponer lo mismo que ya nos llevó al colapso".

Respecto del precio que podría suponer para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la concesión de los indultos a los políticos independentistas, Ábalos incide en que "ya está" asumiendo su coste. "Con incomprensión y como un elemento más de desgate al Gobierno", precisa.

El ministro indica que el Estado de derecho "se impuso al desafío del procés", pero que ahora ese mismo Estado puede demostrar "su grandeza" aplicando la clemencia "por el bien común y el interés general".

Ábalos asevera que no le consta "división" en el seno del PSOE sobre la concesión de los indultos, "más allá de las declaraciones de algunas personas", y subraya que tampoco sería la primera vez que en el partido "hay opiniones discrepantes".

Sobre el PP y su oposición a los indultos, el ministro argumenta que "cuando uno no piensa en Cataluña, no piensa en España", y le reprocha usar el conflicto catalán "para sacar rédito electoral" en otras comunidades, mientras recuerda a los populares que "no se hace España descontando parte de España".

"Vender a los catalanes"

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha denunciado este domingo por su parte que otorgar los posibles indultos a los condenados por el procés supondría "volver a vender" a los catalanes, y ha criticado que Sánchez quiera pagar este "precio" para seguir en el Gobierno.

"Con ese indulto quiere reescribir una sentencia modélica y hacerlo al dictado del separatismo, y este precio a pagar para que él continúe en Moncloa es excesivo, porque supone la humillación de muchos de los catalanes que sufrimos ese golpe", ha denunciado el dirigente de la formación naranja.

Así, en unas declaraciones frente al cuartel militar del Bruc de Barcelona, Carrizosa ha llamado a participar en la manifestación del próximo 11 de junio frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña para protestar por los posibles indultos.

"Es falso que, como dice -el ministro- Miquel Iceta, esto vaya a ser bueno para Cataluña; es bueno para el separatismo", para "hacer pasar por bien lo que está mal y continuar con la división de todos los catalanes", ha advertido.

Al PNV le sabe a poco

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha opinado que "los indultos no son suficiente para desandar los errores que el Estado ha cometido en Cataluña" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe hablar claro del problema territorial".

En una entrevista en El Correo, Ortuzar ha considerado que indultar a los políticos catalanes "es una medida en la buena dirección, le guste más o menos a la oposición y a la opinión publicada" y Sánchez "debería hacer pedagogía y empezar a hablar con cierta claridad sobre el problema que tiene el Estado español con su modelo territorial".

"Si los españoles aspiran" a que catalanes y vascos "sigan siendo parte del Estado español, tendrán que crear las condiciones para que haya una cláusula de comodidad para que podamos compartir un Estado; no vamos a compartir nunca una nación, pero sí un modelo de Estado", ha reflexionado el líder de esta formación.