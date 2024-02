Juanma Moreno exige "autoridad" al PSOE con José Luis Ábalos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este miércoles la "falta de autoridad" del PSOE con José Luis Ábalos que ha llevado, a su juicio, al que fuera número dos del partido en el ámbito nacional a "decirle que no" al no entregar el acta de diputado, como le ha pedido Ferraz, y pasarse al Grupo Mixto con motivo de la investigación abierta por la Audiencia Nacional por supuesto fraude y enriquecimiento ilícito con la compra y venta de mascarillas por parte del ex asesor de Ábalos, Koldo García.

En declaraciones a los medios antes de comenzar los actos institucionales por el Día de Andalucía organizados por el Parlamento, Juanma Moreno ha confiado en que el PSOE "resuelvan cuanto antes mejor" todo lo concerniente al caso Koldo, una situación, ha dicho, "muy compleja que afecta directamente a la cúpula del partido y al propio Pedro Sánchez", presidente del Gobierno.

"La sensación que tenemos es que el Gobierno es tremendamente débil y errático, ya no solamente por la dependencia de los independentistas, que lo chantajean a diario, sino porque en sus propias filas -PSOE- se produce una falta de autoridad que lleva a un ex número dos a decirle que no al PSOE", ha sostenido el presidente andaluz.

En esta línea, Moreno ha asegurado que el grupo parlamentario socialista está "descompuesto, muy debilitado" y ha defendido que España lo que "necesita" es un Ejecutivo "sólido, moderado y centrado en los problemas de los españoles y no en problemas internos".