Junts insiste en el Congreso en su voto en contra de los decretos y sugiere al Gobierno que los retire

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha reafirmado este miércoles ante el Pleno en su voto en contra a los tres decretos leyes presentados por el Gobierno de coalición y ha sugerido la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo.

Así lo ha hecho durante su intervención en el debate del decreto relativo a las ayudas para paliar las consecuencias de la crisis económica, en la que ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez el modo en el que ha gestionado la tramitación de estos tres decretos.

Nogueras ha reprochado al Ejecutivo que no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una "situación límite" para que haya entendido que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos "a cambio de nada" querían decir exactamente eso."Hagan el decreto de medidas sociales sin trampas y así tendrán el voto de Junts", ha remarcado Nogueras, quien, no obstante, ha señalado que van a seguir negociando con el Ejecutivo porque, a su juicio, "aún hay tiempo" de que "rectifique".