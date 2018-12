El PDeCAT se abre a no bloquear los Presupuestos y dar tiempo a una negociación

El número tres de la formación heredera de CDC ha subrayado que "obviamente no es lo mismo" un Gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos que un hipotético Ejecutivo de PP y Cs con apoyo de Vox, pero ha alertado de que esto no significa que el PDeCAT tenga que dar "gratis" sus votos a Pedro Sánchez.

Para "dar el máximo tiempo posible" a esta negociación que debería servir para "poner sobre la mesa un esbozo de solución política para Cataluña", Bel se ha inclinado por no presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha aclarado que "la decisión no está tomada", ya que aún no han tenido acceso al proyecto de cuentas del Gobierno para 2019 .

El PP critica la "danza suicida" de Sánchez con el independentismo

El líder del PP, Pablo Casado, ha refutado este domingo el "balance triunfalista" que, a su juicio, ha realizado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de sus siete meses de Gobierno, y le ha urgido a detener ya su "danza suicida" con los independentistas, que perjudica los intereses de los españoles. Casado daba la vuelta así a la frase que Sánchez pronunció el pasado viernes en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que minimizó el documento con 21 puntos que le había entregado el presidente catalán, Quim Torra, con el argumento de que "dos no bailan si uno no quiere". "¿Por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España? ¿Por qué no acaba ya esta danza suicida para los intereses de los españoles?", le ha preguntado Casado, convencido de que "no se pueden tener peores compañeros" de baile. Ha sido durante la presentación de los candidatos del PP en Castilla-La Mancha para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, entre ellos del presidente del partido en la región, Francisco Núñez, en un acto interrumpido varios minutos al sufrir una lipotimia uno de los asistentes.

Un "equipazo", según Casado, que ha destacado especialmente al "crack de Paco" (Francisco Núñez), que llevará de nuevo al PP al Gobierno de Castilla-La Mancha y que permitirá "devolver la esperanza a esta tierra".