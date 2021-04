El PSOE lleva a los tribunales la inclusión de Toni Cantó en las listas del PP

El PSOE de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid que aceptó la lista de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pese a haber sido previamente denunciada por los socialistas al incluir en ella a Toni Cantó y Agustín Conde, según adelantó la Cadena Ser y confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

En el recurso, el PSOE estima que "la condición de elector y elegible no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo".

Además, indican que "los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad". Asimismo, para el PSOE "el mero cambio de residencia después del cierre del censo no tiene efecto alguno para revestir a los candidatos de la condición de elector ni de elegible".

Por ello, solicitan diligencias de pruebas urgentes que se solicite a la Oficina del censo electoral certificado sobre la inclusión o no de Toni Cantó y Agustín Conde en el censo electoral cerrado a 1 de enero de 2021; se solicite al Instituto Nacional de Estadística certificado sobre donde constan empadronados y desde cuando, se solicite a los municipios donde aparecen domiciliados en sus DNI y se proceda a la averiguación domiciliaria de ambos a través del Punto Neutro Judicial a fin de constatar desde qué fecha figuran empadronados en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la Junta Electoral Provincial (JEP) ha requerido a la presidenta en funciones de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a abstenerse de aludir a los "logros" de su mandato en la lucha contra la Covid en actos como la rueda de prensa que ofreció en el hospital La Paz el pasado día 6. Además, le requiere también "para retirar esa parte de la intervención en toda clase de soportes digitales de grabación que existan en ámbitos o medios institucionales de su responsabilidad".

En otros dos acuerdos, la Junta Electoral ha requerido al PSOE y a Unidas Podemos (UP) a retirar los folletos promoviendo el voto por correo en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, al aparecer en ellos la foto de los candidatos de ambas formaciones, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias, al entender que se trata de propaganda electoral. Respecto al acuerdo que afecta a Díaz Ayuso, adoptado a raíz de una denuncia de Más Madrid en relación a esa rueda de prensa, la Junta Electoral entiende que se celebró "en un ámbito propiamente institucional, donde intervino en calidad de presidenta en funciones" y señala que en el minuto 9:20 a 9:35, "la candidata procede a exponer los logros alcanzados bajo la gestión del Gobierno que preside en relación con las actuaciones frente a la pandemia".