Page sugiere debatir la ilegalización de los partidos independentistas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que en España se tendrá que acabar planteando el debate de si se permite que los partidos independentistas se sigan "beneficiando de la Constitución aunque abiertamente sólo quieren socavarla".

En una entrevista en Onda Cero, García-Page ha señalado que existen dos modelos sobre los que España se tiene que aclarar y, en ese sentido, ha mencionado que hay un antecedente, que es el momento en que España decidió ilegalizar los partidos que amparaban la violencia en el País Vasco.

Aunque ha precisado que "seguramente queda mucho tiempo hasta que nos podamos plantear en España con consenso y mucha unanimidad que no entren en el juego político y no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente solo quieren socavarlas, no descartaría que ese sea el proceso final".

No obstante, ha advertido de que si eso se anticipa, "lo único que se hace es perjudicar el objetivo". García-Page ha indicado que hay países en Europa que tienen prohibido expresamente los partidos independentistas, pero en España se optó por el modelo contrario y la Constitución del 78 permite todo tipo de opiniones, lo que ha dado buen resultado los últimos cuarenta años.

Sin embargo, ha insistido, la ilegalización de los partidos independentistas "no es del todo imposible que acabe pasando en España si las cosas van a un punto en el que nos vamos a tener que acostumbrar por generaciones a convivir con un grupo de depredadores políticos, como está pasando en Cataluña".

Para el presidente castellano-manchego, no se puede tolerar que "las instituciones constitucionales y la Generalitat, que también me pertenece a mí como español, utilicen la ideología de parte para gestionar y gobernar las instituciones de todos. A partir de eso se produce un quebranto y esa situación no puede permanecer así excesivo tiempo ni cronificarse", ha dicho.

Page ha apelado también a los partidos para reconstituir la unidad constitucional porque, ha asegurado, "el independentismo se empieza a salir con la suya cuando nos divide".

En cuanto a la aplicación del artículo 155, ha apuntado que "para tomar medidas de ruptura constitucional tiene que haber motivos de ruptura constitucional, no de inflamación política ni de retórica ni de testosterona política".

A su juicio, habría que celebrar que no se tuviera que aplicar y "no jugar con él con perspectiva electoral", puesto que "debe ser una respuesta ante un quebranto constitucional y jurídico, no a una algarada o una manifestación y tres declaraciones".

Y ha recordado que cuando se aplicó el 155 "fue porque hubo una declaración de independencia formal y hubo una contravención constitucional jurídicamente demostrable".