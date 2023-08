Pepa Rodríguez de Millán será la nueva portavoz de Vox en el Congreso

Pepa Rodríguez de Millán ejercerá la portavocía de Vox en el Congreso de los Diputados tras la renuncia al acta de Iván Espinosa de los Monteros, como ha anunciado el líder de este partido, Santiago Abascal, tras recoger su credencial como diputado.

Abascal ha anunciado este nombramiento en declaraciones ante los periodistas, ante los que ha defendido que Espinosa de los Monteros se marchó alegando "razones familiares y personales" que no permiten "retener a nadie" pero sin que hubiese ninguna razón "política" ni "programática". También ha negado las críticas internas en el seno de su partido: "Siento pincharles el globo pero aquí no hay ninguna familia, ninguna facción".

Abascal ha dicho que tiene puestas "muchas expectativas" en Rodríguez de Millán, de la que ha destacado que le cantó "las cuarenta" a Pedro Sánchez en el Senado y que a su juicio demuestra que Vox tiene "cantera, equipo y futuro".

Cantera

Pepa Rodríguez de Millán ha sido en el último año la voz de Vox en el Senado, donde fue designada senadora por el Parlamento de Andalucía en 2022. Su papel en el Senado la llevó a la lista de Abascal por Madrid en las elecciones del 23 de julio, en el quinto puesto, y ahora asciende a la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso.

Nacida en Cabra hace 28 años, es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla, cursa un doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de los contratos y Responsabilidad Civil y cuenta con estudios de oposición al cuerpo de Registradores de la Propiedad.

A su juicio, Vox pierde "un gran portavoz" con la marcha de Espinosa pero también "gana una gran portavoz" con Rodríguez de Millán y demuestra que "tiene cantera, tiene equipo y tiene futuro", desdeñando las críticas de exdiputados como Rubén Manso o Víctor Sánchez del Real. "Siempre hay gente, como en todos los partidos, que no está satisfecha cuando no tiene un acta, cuando no es elegida -ha comentado-. Es algo que ocurre en todos los partidos políticos".

División

Abascal ha recordado que en estos días se ha hablado de "facciones" en Vox, desde "liberales, nacionalcatólicas, falangistas, incluso preconciliares", pero ha subrayado que en ningún caso se ha mencionado discrepancias programáticas ni rechazos internos al programa de Vox.

"No hay ningún debate ideológico, no ha existido nunca, por lo tanto siento pincharles el globo -ha replicado-.Aquí no hay ninguna familia, ninguna facción. Aquí en Vox cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad de los españoles en todos los órdenes".

Y, eso sí, "los que quieran sembrar división y discordia o los que apuesten por los personalismos, evidentemente no tienen cabida en Vox", ha remachado, en alusión a los críticos.