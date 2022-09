Podemos advierte que los presupuestos serán más difíciles de aprobar si se aumenta el gasto en Defensa

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha advertido de que "serán más difíciles de aprobar" los nuevos presupuestos si incluyen un aumento del gasto en Defensa, que considera "una imposición externa que no responde a los intereses" de España.Belarra ha explicado en RTVE que los partidos de la coalición de gobierno están concentrados en la negociación de las cuentas para el próximo año, que considera deben "seguir atendiendo lo urgente" pero también avanzar en cambios estructurales, con la aprobación de la ley de vivienda y la ampliación a 6 meses de los permisos de paternidad y maternidad y otras medidas de conciliación.Para la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos "la ley de vivienda debe aprobarse ya de una vez por todas en el Parlamento porque la emergencia habitacional es insoportable y si el PSOE quisiera, incorporando unos elementos en esa ley podría estar aprobada mañana prácticamente"."Este Gobierno tiene apoyos sólidos en el Parlamento pero no mayoría y para aprobar las leyes es importante tener en cuenta que debemos hacer los textos legislativos atractivos" para conseguir el apoyo de otros grupos, incluyendo la regulación del alquiler en las zonas tensionadas, frenar los desahucios de las familias vulnerables y poner a disposición del parque público las viviendas de la Sareb."Si se incluyen esos tres puntos sería cuestión de días cerrar un texto", ha insistido Belarra. "Es mi responsabilidad decírselo al PSOE".Belarra confía en convencer a su socio de gobierno de que "España no necesita más aviones ni armas sino invertir en conciliación, dependencia y lucha contra las violencias machistas". "No se puede saber el resultado del partido hasta que no se juega, soy una optimista muy convencida y aspiro a convencerles", añadióSobre el cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mañana en el Senado, opina que permitirá conocer mejor al presidente de los populares."Se darán cuenta de que es un dirigente del PP de toda la vida, que tiene amigos delincuentes, que tiene casos de posible corrupción sin explicar y que utiliza la hipocresía y la mentira como arma de agresión política", ha aseverado.