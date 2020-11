Roce entre Iglesias y Sánchez por el control de las ayudas de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que la comisión que revisará las subvenciones europeas esté integrada finalmente por todo el Consejo de Ministros, y no por el equipo diseñado en un inicio de once ministros en el que no estaba incluido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada tras conocerse que Iglesias pidió a Sánchez una rectificación para estar en esa comisión que se creará mediante un decreto ley, del que hoy se ha conocido un borrador.

"El presidente ya había decidido hace unos días que en vez de abordarse en una comisión interministerial prefirió que el ámbito natural estuviera en el entorno del Consejo de Ministros", ha dicho la ministra portavoz en una rueda de prensa en la que ha reiterado que el documento dado a conocer hoy es simplemente un borrador y que no era el definitivo.

No ha concretado la ministra portavoz si este cambio se produjo antes o después de que Iglesias hablase de este asunto con el jefe del Ejecutivo y de su malestar con la decisión de dejarlo fuera.

Está previsto que el decreto ley se apruebe antes de que finalice este año, según ha indicado la ministra portavoz, que ha llamado la atención sobre que en ocasiones antes de aprobarse una normativa se ven diez o doce versiones, sobre las que se van introduciendo cambios.

Ha añadido que no sabe exactamente qué número de borrador es el que se ha conocido, pero sí ha dicho que no era el definitivo porque ni ella misma lo había leído, ha señalado.

"Me consta que el presidente quería, para no hacer duplicidades, que la comisión fuera el propio Consejo de Ministros; desconozco si lo hizo llegar a quien ha gestionado ese borrador", ha deslizado la portavoz del Gobierno en referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que trabaja en la elaboración de ese decreto ley.

Según ha explicado Montero, ella sí le había escuchado a Sánchez la instrucción de que esa comisión interministerial fuera el propio Consejo de Ministros.

No obstante, la ministra portavoz ha pedido que no se intente "sacar punta" o trasladar una supuesta "tensión" sobre este asunto.

"Créanme, que estas no son las materias que ocupan al Consejo de Ministros", ha asegurado Montero, que insistido en ese organismo se discute sobre cuestiones "de calado" y no "subsanables" como el número de ministros presentes en una comisión.

El PP exige un control repartido

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este martes que las comunidades autónomas y ayuntamientos también gestionen parte de los fondos europeos y ha avisado al jefe del Ejecutivo que su partido solicitará que "esté muy encima del control y la ejecución" de ese dinero que va a realizar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, el número dos de Pablo Casado ha señalado que su partido pide que esos fondos europeos "dependan también de las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

"Lo que no puede ser y no es de recibo es que el señor Sánchez deje la responsabilidad en las comunidades de aplicar medidas para frenar el virus y luego, cuando hay que impulsar la economía, los 140.000 millones decida el señor Sánchez dónde van. ¿O qué pasa? ¿Qué los 140.000 millones van a ir donde diga ERC, Bildu y los socios de Podemos?", se ha preguntado.

García Egea: "Vamos a estar muy vigilantes y pedir a la Comisión Europea que esté muy encima del control de esos fondos"

García Egea ha señalado que Sánchez está "justo donde quiere estar" y ha pedido "no engañar a la gente". "Ahora vemos que Sánchez está justo donde quiere estar. No podemos engañar a la gente, está cómodo gobernado con Podemos, Bildu y ERC. Y su único objetivo es mantenerse en el poder y gestionar de forma discrecional estos 140.000 millones", ha denunciado.

En este punto, el secretario general del PP ha afirmado que esos fondos tienen que estar destinados a "los que más lo necesitan" y no a "pagar favores de Pedro Sánchez". "Eso que lo pague él", le ha espetado.

Según García Egea, hay que dedicar ese dinero a "los parados, autónomos y sector productivo para crear empleo y mejorar la economía productiva". "No puede ir a pagar favores del señor Sánchez y las deudas adquiridas por él. Y vamos a estar muy vigilantes y pedir a la Comisión Europea que esté muy encima del control y la ejecución de los fondos", ha anunciado.