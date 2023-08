Vox avisa al PP que no entrará en ninguna ecuación en la que esté Junts

Voxx pedirá un puesto en la Mesa del Congreso y no participará en “ninguna ecuación” en la que haya formaciones independentistas, avisó este viernes su secretario general, Ignacio Garriga, al PP.

Al ser preguntado en RNE si peligraría el apoyo de Vox a la investidura de Alberto Núñez Feijóo si el PP habla con Junts per Catalunya, Garriga recalcó que “Vox y el separatismo son antónimos”. Por eso, advirtió de que “Vox nunca estará en ninguna ecuación donde estén los separatistas” y añadió que lo único que hay que hablar con Junts es que “comuniquen el día y la hora a la que llegará (Carles) Puigdemont para que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestro sistema judicial, pueda acudir, detenerle y meterle en prisión”.

Admitió que mantienen conversaciones con el PP en la línea de que no van a ser un impedimento para la investidura de Feijóo para evitar que los “enemigos de España” puedan alcanzar cualquier cota de poder, “ya sea la Mesa del Congreso, el Gobierno de la nación o cualquier otra”.

En este sentido, recalcó que es “fundamental” que Vox esté en la Mesa porque “es la garantía para que, de una vez por todas, el parlamentarismo sea neutral” y para que el PSOE deje de “asaltar las instituciones” con los “separatistas y filoterroristas”.Lamentó que, en el “callejón sin salida” que han dejado las elecciones, “unos y otros estén dispuesto a hablar con aquellos que han puesto la ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación sobre la mesa”.

Según Garriga, “ese es uno de los grandes problemas del bipartidismo caduco: entender a las formaciones separatistas como interlocutores válidos”. Por su parte, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, aseguró que entablar conversaciones con Junts de cara la investidura de Feijóo “es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa”. “Lo que tenemos muy claro es que Feijóo es un presidente de principios, no es Pedro Sánchez y por lo tanto no va a defraudar nunca, ni a los principios constitucionales, ni tampoco a sus electores”, afirmó.

Por su parte, el presidente del PP Catalán, Alejandro Fernández, que también acudió a la toma de posesión de Azcón, comentó que Junts “está fuera de la Constitución”, igual que Carles Puigdemont, que, además, “es un prófugo de la Justicia y, en consecuencia, está fuera de cualquier tipo de negociación”. “Esa es mi postura y así la he mantenido con firmeza desde el minuto uno”, sentenció.

Por lo que respecta a la situación interna de Vox, Ignacio Garriga sostuvo ayer que el partido “está en su mejor momento político” y “goza de buena salud”. Negó que haya una crisis interna después de la salida del que venía siendo portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de la renuncia a sucederle en el escaño del médico Juan Luis Steegmann.

“Desterremos de una vez por todas cualquier teoría de crisis, de facciones y, en fin, de ficciones del terror absolutamente falsas que lo único que pretenden es enterrar una vez más a Vox”, aseguró en una entrevista en RNE.

Y culpó a medios de comunicación de organizar una campaña de acoso y manipulación contra su partido, señalando que “la única crisis” es la de credibilidad de los medios. En este sentido, indicó que la salida de Espinosa de los Monteros se debe a motivos familiares y personales, “como él mismo manifestó”, subrayando que es un “activo” que “sigue colaborando” como afiliado.

El dirigente dijo que considera un amigo al ex portavoz en el Congreso, al que trasladó su gratitud por el “ingente” trabajo de estos años, al igual que se lo reconoce “el cien por cien del partido”, ha añadido.

Garriga avanzó que tienen “claro” quién será el relevo de Espinosa de los Monteros como portavoz en el Congreso y lo darán a conocer en próximos días. “Se comunicará cuando toque”, eplicó. En este contexto, ha destacado que dentro de Vox hay personas “comprometidas y preparadas” que asumirán portavocías, es decir, “más protagonismo” en la “nueva etapa”.

Garriga apuntó que en Vox están surgiendo “nuevos liderazgos”, pero que los principios del partido seguirán siendo los mismos: denunciar la inseguridad, la inmigración ilegal o el despilfarro de dinero público, entre otros.