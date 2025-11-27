Ábalos, el primer diputado en activo que entra en prisión

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto, se ha convertido en el primer miembro del Congreso en activo en entrar en la cárcel y en el quinto ex ministro que lo hace después de que el Tribunal Supremo haya dictado este jueves para él prisión provisional sin fianza por el caso Koldo.

También el juez ha tomado la misma medida para el que fuera su asesor, Koldo García, investigado en la misma causa relativa a presuntas comisiones cobradas por contratos de mascarillas durante la pandemia.

Hay otro ex ministro socialista que por un día no acabó en prisión siendo diputado y fue José Barrionuevo, que fue titular de Interior y también de Transportes con Felipe González y que fue condenado en sentencia firme por el secuestro del empresario vasco francés Segundo Marey a diez años de prisión y doce de inhabilitación en 1998.

En cumplimiento del auto judicial, el 10 de septiembre de 1998, Barrionuevo ingresó en la cárcel de Guadalajara, junto al que había sido su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y un día antes causó baja en la Cámara al incluir el fallo su inhabilitación.

Un parlamentario sólo pierde su acta en el caso de que haya una sentencia firme que así lo contemple, pero sí quedan suspendidos de sus derechos, prerrogativas y deberes -sueldo, ejercer el voto, etc-, entre otras cosas, cuando se halle en situación de prisión preventiva, haya una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

El caso de Cerdán y los condenados por el 'procés'

Hay otros casos de diputados condenados por la justicia pero que o bien habían dimitido previamente o aún no habían recogidos sus actas, como es el caso de los condenados por el procés.

El ejemplo más reciente es el del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, que había dejado su escaño antes de ingresar en prisión (provisional) por el caso Koldo el pasado 30 de junio y que fue puesto en libertad la semana pasada.

También el diputado popular Antonio Casero, conocido por equivocarse en el voto telemático permitiendo que saliera adelante la reforma laboral, fue condenado en 2022 a un año y nueve meses de cárcel por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

Casero dejó el acta antes, cuando fue procesado, y evitó la cárcel al pactar con la Fiscalía.

Los cuatro diputados electos catalanes —Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) y el senador electo Raül Romeva — se encontraban en prisión preventiva por el juicio del "procés" cuando acudieron al Congreso el 28 de mayo de 2019 para acreditarse y tomar posesión de sus escaños. Posteriormente regresaron al centro penitenciario de Soto del Real.

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez fue sentenciado a un mes y quince días de prisión (pena sustituida posteriormente por una multa) por agredir a un policía en una manifestación en 2014 y la sentencia, de 2021, le acarreó la pérdida de su escaño.

Cuatro ex ministros encarcelados se suman a Ábalos

Además y aparte de Barrionuevo, que fue el primer exministro de la democracia en ir a la cárcel, otros tres anteriores a Ábalos y que ejercieron sus cargos en los gobiernos de José María Aznar, ingresaron en un centro penitenciario: Jaume Matas (Medio Ambiente), Rodrigo Rato (ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno); y Eduardo Zaplana (ministro de Trabajo).

Ha habido también otros tres ex ministros que fueron condenados a penas de cárcel, aunque no llegaron a estar recluidos: Ana Mato (ministra de Sanidad con Mariano Rajoy); Virgilio Zapatero (titular de Relaciones con las Cortes con Felipe González) y José Antonio Griñán (fue ministro en dos ocasiones con Felipe González, de Sanidad y de Trabajo).