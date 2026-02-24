Abascal asegura que la desobediencia de Ortega Smith "no es una rebelión, es otra cosa"

Javier Ortega Smith, en su intervención este martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid como portavoz de Vox.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que la desobediencia del ex secretario general del partido Javier Ortega Smith a la dirección nacional "no es una rebelión, es otra cosa", que no ha especificado, pero que ha señalado "no tiene importancia".

Abascal ha incidido en que él ha concurrido a las elecciones para la Presidencia de Vox desde 2014 y "siempre había opciones de que se presentaran otras personas". "Lo cierto - ha destacado- es que yo he ganado, he elegido un equipo y ese equipo, elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox, es el que manda y el que va a seguir mandando", ha avisado.

En este sentido, ha trasladado el mensaje de que "a veces las decisiones son difíciles" y que cuando, según él, lleguen al Gobierno "las decisiones van a ser más difíciles todavía" y Vox no tendrá "ningún miedo" a tomarlas.

Ha afirmado además que en un partido político y en cualquier organización las normas internas y los estatutos "son para todos" y, por tanto, los tienen que cumplir todos los afiliados. "Desde el número uno hasta el número cuatro, que creo que soy yo, pasando por el seis hasta el número 68.000 (...) Las normas son para todos", ha recalcado.

No obstante, ha reiterado que los partidos no pueden estar "mirándose el ombligo", que a los ciudadanos les preocupan otras cosas y que él va a ejercer su responsabilidad respondiendo a sus problemas. "Esa es mi obligación", ha dicho.

Mientras, Ortega Smith ha intervenido como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid pese a haber sido suspendido cautelarmente de militancia y ha replicado al líder del partido, Santiago Abascal, que "algunos tendrán que plantearse si generar división, enfrentamiento" es lo "más conveniente para España y los madrileños".

Flanqueado por los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, también suspendidos de militancia cautelarmente en Vox, Ortega Smith ha insistido en que mantiene que su "primera preocupación es Madrid y España" e insiste en que "algunos tendrán que plantearse si generar división, enfrentamiento, y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños".

Sobre la situación de los concejales de Vox en el Ayuntamiento madrileño, el concejal ha subrayado: "Algunos tendrán que preguntarse y contestar a los madrileños porqué ante una situación de tanta gravedad en España, con un gobierno de delincuentes y criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños".