Adif pide a las ferroviarias suspender el último servicio del día en Madrid-Barcelona para el mantenimiento de la vía

Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Fuentes de Transportes han informado este lunes de esta decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria, que busca con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

La medida se pone en marcha a partir de este mismo lunes y únicamente en ese corredor, lo que permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

En aplicación de esta recomendación, Renfe suprimirá desde este lunes los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 y, de vuelta, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05.

La operadora pública española mantendrá bloqueada la venta de billetes para estos horarios de manera temporal, han informado fuentes de la compañía.

Teniendo en cuenta estas suspensiones, Renfe ha reubicado a los viajeros en trenes en doble composición para asegurar la disponibilidad de plazas.

Además, ofrecerá a los clientes la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.