El alcalde de Móstoles acusa a Sánchez de "expandir bulos" contra él para gobernar "de forma antidemocrática"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha acusado este martes al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "expandir bulos" contra él para conseguir gobernar en la ciudad "de forma absolutamente antidemocrática" y ha asegurado que defenderá su honor "con uñas y dientes", tras las acusaciones de acoso por parte de una exedil.

"El señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y me están difamando, y eso no lo podemos consentir en ningún caso", ha afirmado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al Pleno extraordinario solicitado por la oposición (PSOE, Más Madrid y Vox) para abordar las acusaciones de abuso sexual formuladas por una exedil de la Corporación.

En esta línea, Bautista ha defendido que "no hay una causa judicial abierta, no hay siquiera una querella y no pueden en ningún caso actuar como está actuando". Considera que la situación "no le va a salir gratis" al presidente del Gobierno, al que responsabiliza directamente de una "campaña absoluta de deshumanización de una persona".

Por otro lado, el alcalde ha defendido la legitimidad del actual Ejecutivo local al señalar que el Partido Popular gobierna "porque quieren los mostoleños" y con el objetivo de "poner a Móstoles donde se merece" y "limpiar de la corrupción sanchista que aquí había y estaba corroyendo esta institución". Sin embargo, ha aseverado que protegerá su "integridad y honor" y que lo hará "con uñas y dientes, en los tribunales y en todos los sitios donde sea pertinente".

También ha anunciado acciones legales contra quienes, a su juicio, hayan "mancillado mi honor" o actuado "de mala fe" como, dice, lo está haciendo el presidente del Gobierno, al que ha calificado de "sectario".

Durante su intervención, ha vinculado la polémica con otros casos de ámbito nacional y ha apuntado a la "curiosa" coincidencia temporal con comparecencias públicas y procesos electorales, al considerar que se trata de "otra cortina de humo". "Señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me están difamando y eso no lo podemos consentir en ningún caso", ha concluido.

La oposición acusa a Ayuso de "tapar" el caso de acoso

Por su parte, el PSOE de Madrid ha vuelto a exigir al alcalde de Móstoles que dimita tras las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral a una ex concejal y ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II pero 25 años después".

Y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha acusado aDíaz Ayuso, de ponerse "siempre del lado del agresor", en este caso de Bautista, y de "purgar al entorno" de la exconcejal del PP que lo ha denunciado por acoso.