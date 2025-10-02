Ayuso tacha la flotilla de "asamblea de facultad flotante" y dice que si Israel fuera "genocida" no habrían ido "ni locos"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado la flotilla humanitaria de "asamblea de facultad flotante" y ha afirmado que si creyeran que Israel es un "Estado genocida" no habría "aparecido por ahí ni locos".

"Pero ya se han dado el baño. Y ahora pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto", ha espetado la mandataria autonómica a Más Madrid después de que su portavoz, Manuela Bergerot, le haya pedido que reclame la devolución de los miembros de la flotilla interceptados anoche por Israel.

La mandataria autonómica ha afirmado que mientras se está "intentando alcanzar la paz" y el "mundo contiene el aliento a ver si de una vez esto para". "Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen, ¿por qué? Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta", ha cargado la mandataria autonómica, quien ha cuestionado si Más Madrid está del lado "del terrorismo".

Bergerot ha aprovechado su intervención, que inicialmente estaba planteada sobre política fiscal, para preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid si estaba "del lado de los que pasan hambre o de los genocidas que los están matando de hambre".

"¿Usted está del lado de los 500 ciudadanos pacíficos que han ido a Gaza? Una acción humanitaria. ¿O del lado del ejército de Israel que los ha secuestrado? ¿Está usted del lado de los 50 españoles secuestrados o del lado de sus secuestradores, Presidenta? ¿Usted de qué lado está?", ha cuestionado.