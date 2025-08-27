La carta desesperada de una ganadera de Zamora a los Reyes: "El pasto está abrasado"

Los Reyes, durante su visita a los afectados por los incendios en Zamora.

Una ganadera afectada por el incendio de Porto (Zamora) que este miércoles ha podido conversar con los reyes de España les trasladó previamente por carta, en un momento de desesperación, cómo era la situación de la zona y les pidió que intercedieran por ella porque "el pasto está abrasado", lo que dificulta la alimentación del ganado.

Esta ganadera de la localidad zamorana de Ribadelago, Marta Fernández, que tiene cerca de dos centenares de cabezas de ganado vacuno y equino, ha reclamado poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, después de que ya se le haya quemado todo el pasto de la parte alta de la sierra sanabresa.

"Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez", ha detallado a los periodistas antes de trasladar esta situación, ya en persona, a los reyes de España.

En días pasados, les envió un correo electrónico con imágenes y vídeos de cómo estaba la situación en su localidad, cuyo núcleo urbano se ha salvado de las llamas gracias a la actuación de los vecinos y los medios que intervinieron, ha asegurado.