El constructor Fernando Martín admite que puso siete de los 25 millones de la mordida a la Gürtel

El ex presidente de la inmobiliaria Martinsa y del Real Madrid, Fernando Martín, ha asegurado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la trama Gürtel que participó en una mordida de 25 millones de euros a la misma por "petición expresa" de su líder, Francisco Correa, y para asegurarse la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey porque le dijo que "si no se pagaba no se tenían".

Así se ha expresado en su declaración como acusado en la vista oral en la que se pone el foco en la dinámica de adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Martín, que ha reconocido su participación en los hechos, se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 19 años y 6 meses de cárcel.

A preguntas de la fiscal, Martín ha asegurado que participó en el pago de esa comisión de 25 millones de euros a Francisco Correa, que posteriormente se distribuyó a otros cargos públicos vinculados a la Sociedad del Fomento de Arganda del Rey y su Ayuntamiento por la adjudicación a Martinsa de una serie de parcelas así como el incremento de las viviendas que pudieran edificarse en las mismas.

"Yo en el total de la operación puse siete millones", ha sostenido el empresario, que ha indicado que otro de los acusados, Amando Mayo, puso dos millones, mientras que el resto lo aportó Manuel Salinas, inicialmente acusado pero ya fallecido.

Martín ha explicado que ese proyecto estuvo en proceso de desarrollo con el gobierno municipal del momento. "Le conocíamos suficientemente y estuvimos como año y medio así discutiendo con el anterior gobierno. Y vinieron las elecciones, cambió el gobierno y este dijo que iba a sacar adelante el proyecto", ha detallado, en alusión a la llega del Partido Popular al Ayuntamiento.

"Entonces trabajamos para sacar el proyecto y cuando estábamos en proceso de negociación hubo una petición expresa de que si no se pagaba no se tenía y eso fue lo que ocurrió", ha detallado Martín. "¿Esa petición de quién vino?", le ha preguntado entonces la fiscal. "De Correa", ha zanjado el expresidente de Martinsa.

130.000 euros de comisión

Tras Martín, la Fiscalía ha podido interrogar al propio Amando Mayo, que ha afirmado que quien le invitó a participar en esta mordida y quien gestionó los pagos fue Martín.

Cabe destacar que de los 21 acusados inicialmente, tan solo 19 se sientan en el banquillo de los acusados tras el fallecimiento de Manuel Salinas y del también empresario José Luis Martínez Parra. De esa cifra, 18 acusados han reconocido su participación en los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y tan solo el empresario Luis Bremond, ha descartado alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

El propio Bremond ha pedido este martes declarar al final de la vista oral, cuando ya se haya practicado toda la prueba. Quienes sí han respondido a las preguntas de la Fiscalía han sido el resto de acusados que faltaban por comparecer, entre los que se encuentran el empresario José Ramón Blanco Balín, considerado uno de los cerebros financieros de la 'Gürtel'.

Blanco Balín, en concreto, ha reconocido que participó en una adjudicación a Martinsa, favoreciendo la intermediación para la empresa y cobrando una comisión de 130.000 euros por este asunto. "Yo solamente me reuní en una comida con Francisco Correa y con (el también acusado) Benjamín (Martín Vasco) en el tema y comentaron ese tema", ha apostillado.

El turno de los interrogatorios, a excepción del de Bremond, se ha cerrado con el reconocimiento de los hechos por parte de la ex diputada madrileña María Josefa Aguado, y de los exempleados en empresas públicas de Arganda del Rey Álvaro García del Río y José Ramón Gutiérrez Villar (Fomento).

La vista oral se reanudará el próximo 10 de marzo con la práctica de la prueba, a lo que seguirán las conclusiones y los informes finales de las partes.