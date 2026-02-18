DAO de la Policía Nacional: qué es este cargo clave tras el cese de José Ángel González

El cese del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, considerado "hombre de confianza" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto en el punto de mira tanto la figura del alto cargo como las responsabilidades políticas derivadas de una presunta agresión sexual denunciada por una compañera del Cuerpo. El escándalo ha generado un intenso debate político en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exige la dimisión inmediata del ministro, mientras Marlaska ha condicionado su continuidad a que la víctima se sienta protegida.

La controversia estalló tras conocerse que González, que ocupaba el segundo puesto más importante de la estructura operativa policial, había sido denunciado por violencia sexual. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este miércoles, Grande-Marlaska aseguró que presentará su dimisión "si la víctima no se ha sentido protegida". Desde la oposición, Feijóo ha arremetido con dureza: "No prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público. Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron... Hay que liberar al país de personas como esta". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha realizado valoración alguna sobre las acusaciones. Resulta especialmente llamativo que, Marlaska elogió la figura del hasta ayer DAO en octubre de 2024 ante la comisión del Senado, describiéndole como "una persona absolutamente indiscutida e indiscutible", pocos días antes de incluir en el decreto de ayudas para la DANA la renovación de su mano derecha hasta los 75 años de edad.

Qué es el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional

La Dirección Adjunta Operativa (DAO) es el segundo cargo de mayor responsabilidad dentro de la estructura de la Policía Nacional, directamente subordinado al director general del Cuerpo y, por extensión, al Ministerio del Interior. Según la información oficial publicada en la página web de la Policía Nacional, este órgano se encarga de coordinar con la Dirección General todas las funciones relacionadas con el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, el seguimiento y evaluación del éxito en las operaciones policiales, así como la distribución del material y recursos adquiridos por Interior para los agentes en todo el territorio nacional.

Bajo el mando directo del DAO se encuentran las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería y Fronteras y de Policía Científica, además de la División de Operaciones y Transformación Digital. Asimismo, esta dirección tiene bajo su responsabilidad el prestigioso Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad de élite antiterrorista y de intervención en situaciones de alto riesgo del Cuerpo Nacional de Policía. Esta amplísima estructura convierte al DAO en una pieza fundamental del dispositivo de seguridad del Estado, con capacidad de decisión sobre miles de agentes y operaciones diarias en toda España.

Funciones y responsabilidades del cargo que ocupaba José Ángel González

El Director Adjunto Operativo asume competencias estratégicas y tácticas de primer nivel en el ámbito de la seguridad pública. Entre sus funciones principales se encuentra la coordinación operativa de todas las unidades especializadas, la supervisión de las investigaciones criminales más complejas, la gestión de recursos humanos y materiales en operaciones de gran envergadura, y la interlocución directa con otros cuerpos de seguridad, tanto nacionales como internacionales.

Además, el DAO participa en la toma de decisiones sobre políticas de seguridad, elaboración de protocolos de actuación, diseño de estrategias contra el crimen organizado, terrorismo y delincuencia transnacional. Su papel resulta crucial en momentos de crisis, emergencias nacionales o situaciones que requieren una respuesta coordinada de múltiples unidades policiales. La naturaleza del cargo implica también una estrecha relación con el titular de Interior, actuando como brazo ejecutor de las directrices políticas en materia de seguridad ciudadana.

Rango y forma de designación del DAO

El Director Adjunto Operativo ostenta habitualmente el rango de comisario principal, que constituye el grado más elevado dentro de la escala superior de la Policía Nacional. Este rango se alcanza tras una dilatada carrera profesional que incluye años de servicio, méritos destacados y, generalmente, el desempeño previo de puestos de alta responsabilidad en distintas comisarías o unidades especializadas del Cuerpo.

Un aspecto fundamental del puesto de DAO es que se trata de un cargo de libre designación, lo que significa que el Ministerio del Interior puede nombrarlo y cesarlo sin necesidad de convocar procesos selectivos ni realizar consultas adicionales. Esta característica dota al ministro de Interior de amplia capacidad para configurar su equipo de confianza en los puestos clave de la estructura policial, aunque también genera debate sobre la politización de cargos técnicos de seguridad.

Cuánto cobra el DAO: sueldo y complementos retributivos

El salario del Director Adjunto Operativo se encuentra entre los más elevados del Cuerpo Nacional de Policía, debido tanto a su rango de comisario principal como a los complementos específicos asociados al puesto. Según datos proporcionados por Granapol, academia especializada en la preparación de oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil, el sueldo base de un comisario principal oscila entre 60.000 y 70.000 euros anuales, tomando como referencia las tablas retributivas de 2026.

A esta cantidad base se suman diversos complementos: el complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto; el complemento específico, que retribuye las condiciones particulares del cargo; y otros complementos por responsabilidad, disponibilidad o peligrosidad. Se estima que los complementos pueden superar los 4.000 euros anuales, aunque esta cifra varía según las actualizaciones salariales y las condiciones específicas del nombramiento. En declaraciones públicas, el ministro Grande-Marlaska ha señalado en varias ocasiones que esta estructura retributiva y de responsabilidades se replica de manera similar en la Guardia Civil con la figura equivalente.

Cese y polémica por la renovación hasta los 75 años

El caso de José Ángel González ha adquirido especial relevancia política no solo por la gravedad de la denuncia presentada, sino por el momento y la forma en que se produjo su renovación. El Gobierno incluyó en el decreto de ayudas para los afectados por la DANA, presentado a principios de noviembre de 2024, una cláusula que permitía la renovación del DAO hasta los 75 años de edad, superando los límites habituales de permanencia en el servicio activo.

Esta maniobra ha sido interpretada por la oposición como un intento de blindar al hombre de confianza de Marlaska, aprovechando un decreto de emergencia para introducir modificaciones normativas sin el escrutinio parlamentario habitual. El PP ha denunciado que esta práctica ejemplifica la falta de transparencia del Gobierno en la gestión de los altos cargos de seguridad y ha vinculado el caso con una supuesta cultura de encubrimiento en el Ministerio del Interior.

Qué papel juega el DAO en situaciones de emergencia nacional

El Director Adjunto Operativo desempeña un papel crucial en la gestión de crisis y emergencias que afectan a la seguridad nacional. Durante eventos como atentados terroristas, catástrofes naturales, disturbios de orden público o situaciones de emergencia sanitaria, el DAO actúa como coordinador operativo de todas las unidades policiales desplegadas, garantizando la eficacia de la respuesta institucional.

En estos escenarios, el DAO debe tomar decisiones en tiempo real, redistribuir efectivos según las necesidades, coordinar con otros cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales, y mantener informadas a las autoridades políticas sobre la evolución de la situación. Su capacidad de liderazgo y experiencia operativa resultan determinantes para minimizar los daños y garantizar la protección de la ciudadanía.

Cuál es la diferencia entre el DAO de la Policía y el equivalente en la Guardia Civil

Aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil son los dos principales cuerpos de seguridad del Estado español, su estructura organizativa presenta diferencias significativas derivadas de su distinta naturaleza institucional. Mientras que la Policía Nacional es un cuerpo civil dependiente del Ministerio del Interior, la Guardia Civil mantiene su carácter de instituto armado de naturaleza militar, también adscrito a Interior en tiempos de paz.

En la Guardia Civil, la figura equivalente al DAO es la Jefatura de Operaciones, aunque con una estructura de mando más jerarquizada y militar. El ministro Grande-Marlaska ha señalado en diversas comparecencias que ambas figuras comparten responsabilidades similares en cuanto a coordinación operativa, pero la Guardia Civil mantiene además competencias específicas en ámbitos como el tráfico, el medio ambiente rural y la seguridad en el mar, que no corresponden a la Policía Nacional.

Cómo afecta este escándalo a la estructura de mando policial

El cese de José Ángel González supone un importante vacío en la cúpula operativa de la Policía Nacional en un momento de especial tensión política. La salida abrupta del segundo cargo de mayor responsabilidad del Cuerpo obliga al Ministerio del Interior a nombrar urgentemente a un sustituto que cuente con la experiencia y la capacidad necesarias para asumir tan delicadas funciones.

Además, el escándalo ha generado malestar en las bases policiales, que ven cuestionada la imagen institucional del Cuerpo por actuaciones individuales de altos cargos. Los sindicatos policiales han reclamado mayor transparencia en los procesos de nombramiento y cese de puestos de libre designación, así como protocolos más rigurosos de prevención y actuación ante denuncias internas. La credibilidad de la cúpula policial queda tocada en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones resulta fundamental para el mantenimiento del orden democrático y la seguridad pública.