El decreto de embargo de armas a Israel saldrá adelante con los votos de Podemos

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, este miércoles en las inmediaciones de las Cortes, en Madrid.

Podemos ha anunciado este miércoles que votará finalmente a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel en el pleno del Congreso, por lo que la norma saldrá adelante, pese a seguir manteniendo una postura muy crítica y calificar el texto normativo de embargo de "falso" ("fake").

En un video remitido a los medios, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación permitirá la convalidación del decreto ley y fuentes del partido han aclarado que los cuatro diputados de la formación morada votarán a favor.

"Podemos seguirá exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel; vamos a permitir la convalidación de este real decreto porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake", ha señalado Belarra.

El voto de Podemos, que hasta este miércoles ha sido una incógnita, era clave para que el decreto ley fuera convalidado y bastaba con una abstención de los cuatro diputados morados, pero finalmente han optado por votar a favor después de que fuentes del Gobierno central hayan señalado que ha habido negociaciones entre ambas partes.

Belarra ha insistido en que este decreto ley es "un embargo falso que no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina: por un lado, la compraventa de armas, y por otro, el tránsito de material militar con destino a Israel". Además, la dirigente de Podemos ha acusado al PSOE de haber insistido en forzar la votación este miércoles en el Congreso.

Con todo, ha justificado el visto bueno a la convalidación, señalando que Podemos "no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel".