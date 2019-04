Casado apuesta por las infraestructuras hídricas

Las infraestructuras forman una parte esencial de los discursos de los políticos nacionales cuando pisan Huelva. Y todavía siguen sin llegar. Aun así el voto ciudadano lo pidió Pedro Sánchez como líder socialista el pasado miércoles tras una muestra de compromiso ante la carencia de infraestructuras que sufre el territorio onubense. Un aspecto en el que trabajará para combatirlo a partir del 28 de abril, dijo.

De igual modo llegó ayer a Huelva el candidato a la presidencia del Gobierno por el PP, Pablo Casado. Arrancó su discurso –en la todavía diáfana nueva Lonja y ante unas 200 personas– con la defensa de seguir apostando por el sector primario onubense. En plena temporada de frutos rojos aseguró su compromiso “con las infraestructuras”. Casado apuntó que para ese sector primario “hace falta agua” por lo que “nos comprometemos con ese trasvase” necesario para los agricultores.

Así, reivindicó que el campo onubense “se ha tecnificado, especializado y utiliza de forma eficiente hasta la última gota de un recurso que tiene que ser accesible para todos los españoles”. Casado aprovechó para recordar sus visitas a diferentes puntos donde la riqueza onubense crece desde el sector primario y “no hay más que ver cómo se optimizan todos los recursos y la productividad que se saca a la tierra”. De esta manera mostró un compromiso del Partido Popular para los recursos hídricos en la agricultura onubense.

Y además, en un momento, explicó, con las incertidumbres “que vive un sector exportador ante la guerra comercial de algunos países”, así como “ese temor a un Brexit”, y “por supuesto la negociación de la política agraria común que vendrá en los próximos meses y que ya tendremos la oportunidad de hacerlo con un Gobierno del PP”.

Huelva tiene necesidades y el discurso de Pablo Casado fue la falta de compromiso por parte de la Junta de Andalucía socialista, “como también las instituciones locales” y del Gobierno de España estos últimos nueve meses con Huelva.

El compromiso por Huelva y sus necesidades en infraestructuras es una constante política durante el paso de los años sin que termine de materializarse ninguna de las actuaciones que reivindicó el pasado 15-M la ciudadanía onubense. En esta ocasión, el líder de los populares mostró su intención de trabajo “para que llegue de una vez la Alta Velocidad” a Huelva, además de recordar que quedó presupuestado y planificado por un Gobierno del PP.

Entre otros asuntos nacionales, el que más resonó fue la promesa de ampliar la prisión permanente revisable con cinco supuestos más. Casado aprovechó la presencia de Juan José Cortés, número uno por Huelva al Congreso, para recordar que en 2015 “aprobamos en orgullosa soledad” la prisión permanente revisable. Cuatro años más tarde ha llegado la presentación de tres millones de firmas en el Congreso de los Diputados por parte de Juan Carlos Quer “para que se mantenga esta medida –que se encuentra en estos momentos en las manos del Tribunal Constitucional– y se amplíe”.

Estamos con las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos por crímenes atroces.👉Aprobamos frente a todos los partidos la #PrisiónPermanenteRevisable👉Nos opusimos al pacto Cs/PSOE para derogarla👉Votamos en contra la proposición de Podemos/PSOE para suprimirla pic.twitter.com/7tP0WYGDNs — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 5 de abril de 2019

Asesinato con ocultación de cadáver, asesinato con secuestro previo de la víctima, esta misma pena para violadores reincidentes, a responsables de incendios que produzcan víctimas mortales o estragos, y a asesinatos después de ciertos supuestos de violencia de género. “Estos cinco supuestos están unidos al mantenimiento de los seis ya aprobados” como son el asesinato del jefe del Estado o magnicidio, asesinato por parte de una banda terrorista, crímenes de lesa humanidad, asesinato a menores o discapacitados, asesinatos múltiples o después de delitos sexuales, anunció Casado.

El líder popular estuvo acompañado por el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González; el número uno por Huelva al Congreso, Juan José Cortés; el número uno por Huelva al Senado, Carmelo Romero; la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín; la secretaria del PP-A Loles López; la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano; y la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, entre muchos otros.

El fichaje de Juan José Cortés por Pablo Casado llega como cara conocida para luchar por la prisión permanente revisable, además de que “es una referencia a nivel nacional de coraje y de defensa de los derechos de todas las víctimas de los crímenes más terribles y sobre todo cuando afectan a niñas menores de edad”, le definió. Cortés aprovechó su intervención para señalar que la mejor encuesta y la que no se equivoca “es la calle” porque “te dice la verdad”.

Y según él, los ciudadanos “me dicen que van a confiar en el PP”. La anécdota de la jornada fue la equivocación de Cortés en referencia a Pablo Casado, que antes de acertar con nombre y apellidos le llamó “Pablo Iglesias y Pedro Iglesias”. Cortés aseguró que la gente se ha cansado de que “nos engañen y mientan” y de que Pedro Sánchez “no se preocupe de las necesidades de los ciudadanos”.

Cortés apuntó que en la lucha contra el crimen y la violencia actualmente solo existe “un instrumento capaz de protegernos contra los violadores, asesinos y reincidentes”: la prisión permanente revisable. “Si los criminales y asesinos no están reinsertados y no pueden vivir en sociedad, el sitio en el que tienen que estar es en la prisión para que se puedan reinsertar”. A juicio de Cortés la única persona que no se ha dado cuenta de la necesidad de la prisión permanente revisable es Pedro Sánchez. Y ahora “me va a tener que dar la cara a mí” en el Congreso y “decirme ante millones de españoles sí o no a la prisión permanente revisable”.

El acto lo finalizó el presidente provincial de los populares, Manuel Andrés González, quien agradeció la presencia de Pablo Casado “de nuevo” en Huelva que ha estado “en tres ocasiones en la provincia en los últimos 4 meses”. Con vistas a las urnas “los onubenses estamos deseando que llegue el 28-A para que España cambie de rumbo”. Y de nuevo, González volvió a recordar que la provincia “ha sido la gran maltratada por parte de los distintos gobiernos socialistas en la Junta”, aunque en los últimos tres meses algo ha cambiado ya que “tenemos la presencia mínima de dos consejeros” a la semana para “traer buenas noticias”.