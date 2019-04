Si Pablo Montesinos ya tenía una agenda apretada como periodista, la lista de actos como candidato número uno del PP al Congreso por Málaga tampoco se queda corta. Ayer tuvo varias actividades en Sevilla, regresó por la tarde, concedió esta entrevista, charló con afiliados de Nuevas Generaciones y vio el debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno. Solo quedan seis días para las elecciones y hay que apretar el ritmo.

–Siempre ha vivido las campañas electorales como periodista. ¿Cómo la está viviendo ahora desde el otro lado de la barrera?

–En positivo. Reconozco que no hay día que no eche de menos el periodismo, pero me reafirmo más que nunca en la decisión que he tomado. España está en un momento decisivo y la sociedad civil se tiene que implicar. Creo además que el proyecto de Pablo Casado es lo mejor para España.

–¿Por qué?

–Se da por descontado que va a defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles y también tiene un proyecto económico, educativo y sanitario sólido.

–Las encuestas no dan al PP, por ahora, ganador.

–Yo voy a trabajar, trabajar y trabajar y patearme la provincia de Málaga. Llevo más de 20 municipios visitados tanto del interior como de la costa y vamos a hacer un esprint en la recta final de la campaña. En ese contacto con la gente les estoy explicando las razones por las que he dado el salto a la política y por las que creo que el proyecto de Casado es el mejor.

–¿Qué le está diciendo la gente en esos encuentros de campaña?

–La inmensa mayoría me está recibiendo muy bien. Lo digo con toda humildad. Los dos comentarios más habituales son los de gente que me da las gracias por haber entrado en política, por ese compromiso, y luego están los que me preguntan en qué lío me he metido. Yo les replico diciendo que hay que dar un paso adelante.

–En las pasadas elecciones andaluzas del 2 de diciembre el PP perdió casi 50.000 votos en la provincia de Málaga. ¿Teme que se pueda repetir?

–Insisto. Me estoy dejando la piel, voy a seguir pateándome la provincia, pisando mucho la calle explicando el proyecto del PP. A partir de ahí, las encuestas, encuestas son.

–Pero esos 50.000 votos perdidos son reales. No una encuesta.

–Ya. Mi sensación en la calle es mucho más positiva que lo que dicen las encuestas. El objetivo es sacar el mejor resultado para el PP. La sensación que tenemos todos es que las encuestas se confunden y que vamos a sacar un buen resultado.

–¿Cree que el efecto Vox se puede diluir en las urnas?

–Yo no voy a criticar a Vox. Lo único que digo es que el proyecto del PP es el mejor para España. Estoy absolutamente convencido y creo que el valor seguro es el PP.

–El “valor seguro” es el eslogan de Pablo Casado. Supongo que le gusta.

–Define a la perfección lo que es el PP. Un valor seguro en página económica o en la defensa de la unidad de España. Casado ofrece además un contrato basado en la libertad, algo que es esencial. Las recetas económicas del PP le vienen bien a España.

–¿Le beneficia o le perjudica un pacto a tres con Ciudadanos y Vox?

–Lo mejor para España es un PP fuerte que gane de forma contundente. A partir de ahí, si hay que negociar con otras fuerzas políticas reivindico la fórmula andaluza. Está dando resultados positivos. La gestión de Juan Manuel Moreno es digna de aplauso. Se ha puesto fin al impuesto de sucesiones y donaciones o se están abriendo más quirófanos en Andalucía.

–¿La extrapolaría entonces a España?

–La clave a la hora de negociar es reeditar la fórmula andaluza en el proceso negociador y en el fondo. Primero explicar a la gente negro sobre blanco qué es lo que se ha pactado, que se sea muy claro con la ciudadanía. Yo reclamo negociar hasta llegar a un texto en el que los españoles sepan qué se ha acordado y que se pueda sacar pecho con ello.

–Salvo mayúscula sorpresa saldrá elegido el domingo diputado del PP por Málaga. ¿Qué es lo primero que va a hacer?

–Voy a llamar a mis interlocutores del resto de fuerzas políticas para ponerme a trabajar por Málaga. No es un eslogan de campaña. Los diputados por Málaga debemos trabajar juntos en los intereses de los malagueños. Una vez que estemos en el Congreso y tengamos clara la situación económica del país, quiero que nos sentemos en una mesa para que los malagueños vean que negociamos en lugar de prometer sin cumplir nada. Me parece prioritario decirle la verdad a la gente.

–¿Qué proyectos quiere impulsar para Málaga?

–Desde el tren litoral a Marbella y Estepona hasta reducir los problemas de movilidad o el auditorio de Málaga.