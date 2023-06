Podemos acepta el "veto injusto" a Irene Montero y su "modesto" papel en Sumar

Podemos asume la exclusión de la listas electorales al 23J con Sumar de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pese a continuar denunciando el "veto injusto" de la candidata y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, así como el rol secundario dentro de la coalición de izquierdas.

Por tanto, cierra este capítulo de tensión y prometen ponerse "detrás de Díaz" y estar en el lugar que disponga para ellos la líder de Sumar, para garantizar que la formación lo dará todo para revalidar un Gobierno progresista.

Así lo han trasladado tanto la propia Montero como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación, el máximo órgano ejecutivo del partido entre asambleas ciudadanas, tras el mal resultado del 28M y a dos días del registro de las listas de Sumar.

El "error" del veto

Los morados habían manifestado que habían rubricado la coalición sin acuerdo y habían expresado su intención de revertir la salida de Montero en listas de cara al registro definitivo de las candidaturas, previsto para este viernes. Sin embargo, el partido ya deja esa posición admitiendo que su número dos queda fuera del frente amplio para las generales conformado por una quincena de partidos.

Belarra ha desgranado que el "veto de Yolanda Díaz y Sumar" sobre Irene Montero es "sobre todo un error porque implica la victoria del disciplinamiento de las derechas", que manda un mensaje político "peligroso hacia las luchas de las mujeres".

"Supone decirle a las personas que ponen el cuerpo por la gente, a las mujeres que están a la vanguardia luchando por los avances feministas, que al final los ataques logran su objetivo", ha ahondado. Ante sus correligionarios, la líder de Podemos ha subrayado que han intentado los últimos días que los dirigentes de Sumar rectificaran esta exclusión, pero "lamentablemente" no ha sido posible.

El "interés colectivo"

Eso sí, ha dejado claro el rechazo de Podemos a este "veto", para prometer que su formación "nunca le soltará la mano" y expresar su inmenso orgullo por la titular de Igualdad, para desgranar que es un referente no solo para el presente de la organización sino que es una "parte indispensable" del futuro de Podemos.

No obstante, Belarra ha declarado que pese a ello han decidido colectivamente firmar la candidatura conjunta con Sumar, consciente de que ante el avance de la "ola reaccionaria" la única opción para revalidar el Gobierno progresista de coalición es una única candidatura a la izquierda del PSOE el 23J.

Por tanto, vuelven a interponer el "interés colectivo" por encima del propio partido, como ya hicieron con la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez o aceptar la exclusión del ex secretario general Pablo Iglesias en el primer intento fracasado de Gobierno de coalición con el PSOE, que llevó a la repetición de elecciones el 23J.

Decisiones difíciles

Y es que la también ministra de Derechos Sociales está convencida de que esto será el éxito a medio plazo y, desde ahora, Podemos asume el papel "modesto" que tiene en Sumar, admitiendo que tras mucho tiempo su partido no marcará la estrategia de campaña y se ponen "detrás de Díaz" allí donde se les pida.

También ha relatado que en los nueve años de vida de Podemos, el partido ha tenido que tomar decisiones difíciles, pero siempre ha elegido el "camino correcto" aunque sea el "más doloroso". Es más, ha recalcado que para "ganar" también hay que saber "perder".

Por eso, Belarra ha reconocido que muchos militantes se sienten "tristes" y "enfadados" por el veto a Montero y que lo comprende, para luego explicar que la realidad es que hay un "tsunami reaccionario" y que "van a contracorriente", como se vio en los comicios del 28M.

"Ola reaccionaria"

"Estamos en medio de una ola reaccionaria definida por el nacionalismo, el antifeminismo, el régimen de guerra, el enfrentamiento del penúltimo contra el último y también, hay que decirlo claramente, por el fascismo", ha señalado para pedir a sus dirigentes que no hay que perder la perspectiva, para insistir en que la unión de las izquierdas es la forma de combatir esta tendencia.

Mientras, Montero ha realizado un discurso en abierto, algo no habitual en los Consejos Ciudadanos, para insistir en que su veto es "injusto", sin entrar en más reproches directos a Díaz. Durante su intervención, se ha dedicado a defender el feminismo como movimiento "imparable" que ha conseguido muchas conquistas como la ley 'solo sí es sí', la Ley Trans, la reforma de la Ley del Aborto o impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género.

Por otro lado, la número dos de Podemos ha trasladado que las feministas no pueden aceptar "las reglas del juego" de la reacción y la extrema derecha. "No vamos a callar ni quedarnos paradas ante la ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde los poderes más profundos y que representan en la política institucional PP y Vox. Vamos a hablar y vamos a luchar porque es lo que mejor sabemos hacer", ha enfatizado.

También ha reivindicado, frente a los que dicen que las feministas han ido "demasiado rápido o lejos", que deben saber parar", que las mujeres y los colectivos LGTBi y Trans llevan mucho tiempo esperando y que ha acelerado, desde el Gobierno, sus derechos porque eran "urgentes" porque sus vidas son "valiosas".

El papel de la ministra

"No queremos más generaciones de mujeres que luchan y no viven el resultado de su esfuerzo (...) que intentan frenar nuestra lucha (...) Un país feminista es un país mejor para todas, para todos y para todes. La reacción antifeminista a nuestro trabajo y a nuestros avances intenta convencernos de que no se puede y que por lo tanto dejemos de intentarlo. La realidad es que su reacción es consecuencia de nuestros avances. La realidad es que sí se puede, sí podemos, aunque nos vayan a hacer pagar dolorosas consecuencias que van a venir", ha arengado a los integrantes del Consejo Ciudadano de Podemos.

Luego ha citado a la escritora Audre Lorde para destacar que el "silencio no protege" y que "la reacción no se frena callando sino haciéndose visibles". "Por eso cantamos Aquí estamos las feministas. Por eso reivindicamos mucho orgullo y mucha furia trans. La reacción se frena avanzando en derechos, reforzando nuestra capacidad de acción colectiva. Ahora nos están mostrando con dureza las consecuencias que nos quieren hacer pagar por hablar, por no callar, por conquistar derechos", ha insistido para denunciar la "violencia política" y el "disciplinamiento" a las feministas.

Por tanto, ha alertado de la "invisibilidad de las violencias machistas", de que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos. "Si callamos ahora, se normalizará y parecerá hasta razonable que un maltratador machista sea representante público o que hablemos de violencia intrafamiliar y no de violencia machista. Que solo haya un tipo de familia socialmente aceptable y las demás tengan que volver al armario. Que no solo digan que no hay violencia intrafamiliar, sino que no hay violencia machista", ha enfatizado en clara alusión a pactos entre PP y Vox, sobre todo en la Comunidad Valenciana.

Finalmente, ante el avance reaccionario ha recetado al feminismo reforzar sus redes, las sociales y las institucionales, para proteger los derechos conquistados. "El feminismo es lo mejor que tiene este país. La reacción está fuerte ahora, pero no es más fuerte que nosotras", ha zanjado.