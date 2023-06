Podemos insiste en que quiere un acuerdo con Sumar "lo antes posible"

Mónica García dice que Iglesias miente y que ellos no vetan a nadie

La líder autonómica de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado este miércoles que el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, "mintió" al asegurar que tanto Más Madrid como Compromís o los comunes han propuesto vetar a Podemos en las listas de Sumar: "No hemos vetado a nadie". "Creo que el señor Iglesias mintió en esas declaraciones y no hemos vetado a nadie. Estamos haciendo un proceso de negociación discreto pero que va bien, a buen puerto, y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo, y que somos optimistas, porque creemos que ese espacio progresista necesita que todos estemos remando en la misma dirección", ha declarado García. "Nosotros no nos metemos con el resto de fuerzas progresistas ni insultamos al resto", ha manifestado la líder autonómica de Más Madrid, que ha afirmado que su formación está "en el espacio progresista que va a sumar en las próximas elecciones", algo que van a hacer "con responsabilidad, compromiso y generosidad" aun sabiendo que "hemos tenido unos muy buenos resultados el pasado 28 de mayo". "Estamos cosiendo con un hilo fino y no queremos que el hilo se rompa ni dar puntada sin hilo. Queremos que salga adelante y queremos hablar cuanto antes del reto que supone para este país después del 23 de julio", ha zanjado.