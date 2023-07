Sólo Tezanos confía ya en una victoria socialista

En el ecuador de la campaña electoral, sólo el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, confía en una victoria socialista el domingo 23 de julio. Ningún otro sondeo de los publicados en España apunta al PSOE como vencedor de estos comicios, lo que apunta a una posible dinámica que se vio en las elecciones andaluzas de junio de 2022: la concentración de votos en torno al PP para aliviarle su dependencia hacia Vox. El CIS publicó ayer su último sondeo, en el que otorga una ventaja al PSOE de 1,4 puntos sobre el PP, y una mayoría al bloque de los socialistas con Sumar frente a la del PP con Vox del 46-47% al 41%.

Desde que Tezanos preside el CIS, este instituto público es una de las marcas demoscópicas que más se distancia de los resultados reales, debido al sesgo que le da en sus encuestas a favor de los partidos de izquierdas. La intención es difícil de comprender porque la otrora joya de las ciencias sociológicas en España ha caído en tanto desprestigio que no es referente de nada. Sus datos, sus tripas, sin embargo, sí lo son, y en lo que este sondeo de julio coincide con otros muchos, entre éstos el publicado por este diario el miércoles pasado, es que el PP y Vox son los dos partidos con mayor fidelidad de voto respecto a 2019, tanto que prácticamente no hay indecisos en ese bloque. Como otros sondeos, el CIS también certifica que hay una transferencia de votos desde el PSOE al PP de alrededor del 7%.

El trabajo de campo del CIS se realizó entre el 30 de junio y el 5 de julio, con 4.166 entrevistas. Es un despilfarro que el centro que más dinero público destina a la investigación y que más entrevistas realiza esté secuestrado por el antojo de un presidente que ha tenido que publicar un anexo al sondeo de julio donde explica en más de 20 páginas el "modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alamillos-Tezanos" para justificar lo que, probablemente, sea un nuevo error, quizás el último. Con los mismos datos brutos del CIS, que esta vez no adjudica escaños, el bloque de derecha obtendría cinco puntos más que el de izquierdas, 47% sobre 42%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una entrevista en la cadena Ser, en Hoy por hoy, que confía en que va a ganar las elecciones. "Hace dos semanas no estábamos como estamos hoy, hay un avance y quedan ocho días", dijo a la periodista Angels Barceló, a la vez que criticaba la supuesta opacidad de todos los sondeos que se realizan en España, a excepción de los del CIS y los del propio grupo Prisa. "Vamos a ganar las elecciones porque hemos hecho las cosas bien", indicó el presidente del Gobierno, que ayer tuvo un acto en Santander.

En efecto, aún queda una semana de campaña electoral, pero a lo que apuntan todas las encuestas es que se está decidiendo de cuánto será la mayoría del PP, de si necesitará a Vox para gobernar. De lo que se trata, como sostienen ya en Génova, es si esto "lo gana Feijóo en solitario o en compañía de otros".

Dinámica andaluza

En las elecciones andaluzas de junio de 2022, que sirve de modelo para el PP, hubo un momento clave, después del segundo debate, en que quedó claro que Juanma Moreno iba a ser el ganador y que sólo se dirimía en qué medida necesitaría a Macarena Olona, candidata de Vox. En ese momento, el PP andaluz abrió las puertas de su electorado comenzó a recibir muchos apoyos desde el centro e, incluso, desde la izquierda.

En la dirección del PP nacional algunos opinan que ese momento es que se está produciendo, justo unos días después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo en Atresmedia. Según esta previsión, hasta entonces era posible que las alianzas del PP con Vox y los gobiernos de coalición en Valencia o Extremadura movilizasen al electorado de izquierda en la dirección contraria. No parece que esto esté sucediendo. En Valencia, donde el PP firmó con Vox uno de los acuerdos más polémicos, su nuevo presidente, Carlos Mazón, anunció ayer en su sesión de investidura que tendrá una vicepresidencia de Igualdad. El sustituto del socialista Ximo Puig se encargó de recalcar que la violencia contra las mujeres es una de las peores "lacras" de la sociedad.

El PP no desea incurrir en nuevos errores como el acuerdo valenciano o, aun peor, el de Extremadura, y de hecho ha enfilado al votante de Vox como uno de sus objetivos. Hasta ahora se había respetado ese espacio, pero Feijóo ha recurrido al ex presidente José María Aznar, más querido por todas las derechas, para acercarse a aquellos electores que un su día fueron del PP y ahora votan a Vox. Aznar estuvo el miércoles en Murcia, donde los populares no dejan de sacar a relucir que Vox impide la elección del popular Fernando López Miras como presidente de la región.

A Sánchez aún le queda un debate, sin Feijóo, pero con Santiago Abascal y Yolanda Díaz, será el próximo miércoles en Televisión Española y en el PP ya le han puesto nombre: "Son los socios de Murcia".