La campaña terminó hace días

La campaña de estas elecciones generales acaba este viernes, pero hace más de 48 horas que languideció, junto al debate a tres en Televisión Española entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. No hubo balas de plata ni bombas atómicas que le sirvieran al presidente del Gobierno para dar el giro a la campaña que lleva buscando desde hace una semanas y media, no hay nada que indique que se está produciendo una remontada del PSOE sobre el PP. Pedro Sánchez recurrió ayer, a la desesperada, a la pasada amistad de Alberto Núñez Feijóo con el narco gallego Marcial Dorado. Ya amagó con ello en el debate cara a cara que mantuvieron ambos el pasado 10 de julio, pero en esa ocasión sólo le pidió que aclarase sus viajes. No lo citó.

Este jueves, en una entrevista en La Sexta, fue directo: "Es inquietante que un dirigente político haya tenido este tipo de relaciones tan estrechas con un narcotraficante, y esa inquietud es algo compartido por millones de españoles". Según el socialista, Feijóo "volvió a mentir" cuando el día antes alegó que cuando se fotografió con Dorado en el verano de 1995 desconocía que fuera un traficante de drogas. Sí era un notable contrabandista de tabaco de la ría de Arosa y ya había informaciones que apuntaban a la relación de éstos con el otro negocio.

La fotografía hubiera sido un artefacto nuclear en medio de una campaña si hubiese sido un hecho novedoso, pero el asunto colea desde marzo de 2013, cuando se publicó por primera vez en la portada del periódico El País. Feijóo dio explicaciones sobre ello en el Parlamento gallego y no parece que haya sido un obstáculo en una carrera política que le ha llevado desde Galicia al liderazgo del PP nacional.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, gallega como Feijóo sí ha recurrido al asunto de Dorado en sus últimos mítines, y en el debate de Televisión Española ambos preguntaron al candidato de Vox, Santiago Abascal, si se sentía a gusto con un posible socio de Gobierno que hubiera tenido estas amistades. El debate a tres tuvo una audiencia notable, de 4,1 millones de espectadores, un 34,6%, pero la ausencia del candidato del PP y primero en los sondeos le restó bastantes trascendencia.

Feijóo añadió un motivo nuevo para justificar su ausencia, la de la supuesta "alegalidad" de la dirección de la RTVE. El líder popular anunció que promoverá una reforma legal para impedir que en España se celebren elecciones generales en los meses de julio y agosto, una excepción similar al que se recoge en la ley electoral andaluza.

Apoyos internacionales a Sánchez

Los socialistas intentan una movilización general del electorado de izquierda en contra de una victoria del PP en coalición con Vox. Varios líderes internacionales -entre ellos, actuales primeros ministros y algún jefe de Estado como el brasileño Lula da Silva- solicitaron en un manifiesto el apoyo a Sánchez ante "la ola de conservadurismo" que se está instalando en la escena global. Lo rubrica, entre otros, el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, el de Argentina, Alberto Fernández, y los primeros ministros de Portugal y Dinamarca, Antonio Costa y Mette Frederiksen, respectivamente.

También se une quien fuese presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995, Jacques Delors, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, así como el Premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez. En el texto, expresan su "inquietud por el riesgo real de retroceso que representan las políticas conservadoras para los trabajadores y trabajadoras, para la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las personas LGTBI, la infancia, la transición ecológica, la educación, una sanidad pública universal y de calidad, la sostenibilidad del sistema de pensiones o el empleo digno".

Todos los candidatos, menos Feijóo, cierran este viernes la campaña en distintas poblaciones de Madrid. Pedro Sánchez lo hará en Getafe, uno de los feudos socialistas de esa comunidad; Yolanda Díaz va a Alcorcón, y Abascal estará en la plaza de Colón de la capital. Feijóo tiene dos actos, uno en Málaga y el otro en Coruña.