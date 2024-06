ERC da un mes a Illa para llegar a un acuerdo sobre la financiación de Cataluña

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado este sábado a cerrar antes de que acabe el mes de julio un preacuerdo para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, sea con el PSC o con Junts, a quienes les ha pedido mover ficha y que cada uno exponga propuestas concretas sobre su "modelo de país".

En una intervención telemática ante el Consell Nacional del partido, que ha reunido en la sede de los republicanos en Barcelona, Rovira ha avisado que ERC no quiere apurar hasta el límite máximo de las negociaciones para cerrar un pacto, el 25 de agosto, porque, dice, los acuerdos a última hora "no son buenos".

"A nosotros esta tendencia negociadora de llegar al último minuto, en el último minuto, para tener un mal acuerdo, no nos gusta", ha remarcado Rovira, y ha añadido ERC no quiere ir ni a última hora ni a último minuto porque Cataluña, remarca, no se lo merece.

Frente a dirigentes de la cúpula de la formación, Rovira ha explicado que ERC negocia tanto con PSC y como con Junts una posible investidura de la Generalitat, y que los republicanos han reforzado con más personas sus equipos negociadores para acelerar el proceso y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Concierto económico

Con la prioridad puesta en una financiación singular para Cataluña, Rovira ha valorado que durante el mes de julio hay tiempo suficiente para lograr un preacuerdo sobre un concierto económico porque es un tema del que, a su juicio, se lleva hablando desde hace años: "No se ha dejado nunca, y ahora está en el centro de nuestra agenda política", ha dicho.

La secretaria general ha avisado que, si no se logra un preacuerdo para la investidura antes de que acabe julio, ERC dejará paso a que se exploren otras mayorías posibles en el Parlament, y ha citado un posible entendimiento entre el PSC y Junts, o que los socialistas reciban apoyos de PP y de Vox.

"ERC en ningún caso asumirá la responsabilidad de unas nuevas elecciones si el resto de los actores no se sientan en la mesa para el mismo nivel de propuestas y con el mismo nivel de compromiso y de voluntad política", ha añadido.

Illa cree que solo hay dos opciones: tripartito o elecciones

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado sin embargo que solo existen dos desenlaces posibles a las negociaciones para formar gobierno en Cataluña: "O hay pacto de progreso (que incluiría a ERC y Comunes) o hay elecciones".

En su intervención en Mataró (Barcelona) en el Congreso del PSC de la comarca del Maresme, ha manifestado que "un pacto de progreso del PSC, ERC y Comuns" es la "única posibilidad", puesto que suma 68 diputados, lo necesario para tener la mayoría en el Parlament.

"Las otras mayorías aritméticas posibles no son viables políticamente, algunas porque las han descartado las formaciones políticas que las deberían hacer, y otras porque las hemos descartado nosotros: con Vox y el PP no tenemos nada que hacer", ha subrayado.

Illa ha recordado que el PSC ha conseguido 42 diputados, "que son muchos, pero no son suficientes, se necesitan 68", pero que en base a los resultados les toca liderar el pacto que espera acabar rubricando con ERC y los Comunes.

"Es una muy buena oportunidad para Cataluña, que podamos sumar tres formaciones de progreso, que podamos hacer un buen programa", ha manifestado.

Además, el líder del PSC ha indicado que el pacto debe hacerse "con discreción, con oficio político, con un trabajo metódico y ordenado, buscando horizontes de estabilidad para poder trabajar".

Sobre esta última cuestión, ha añadido que "discreción no quiere decir secretismo: Cuando haya resultado explicaremos el fruto de este trabajo, sea el que sea".

En cuanto a las otras formaciones, ha afirmado que "no quiere decir que tengan que quedar excluidas" del debate político, y ha subrayado que tanto el PP como JxCat, de los que ha reconocido sus buenos resultados, pueden participar a lo largo de la legislatura "en acuerdos amplios y transversales para tirar adelante ciertas políticas públicas".

Illa ha subrayado que Cataluña no es tan diferente de Francia, donde la extrema derecha liderada por Marine Le Pen tiene la posibilidad de ganar las elecciones legislativas, puesto que el Parlament cuenta en la actualidad con dos formaciones de este tipo: Vox y Aliança Catalana.

Con relación a las elecciones en Francia, ha subrayado que la izquierda combate a la ultraderecha "juntándose, dejando de lado las diferencias", para formar un frente único.