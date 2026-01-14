El ex jefe de Bomberos dice a la juez de la dana que a las 18:13 ya propuso un texto de Es Alert

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, ha afirmado que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos que vigilaban el barranco del Poyo: "Me enteré días después". Así mismo, ha puntualizado que a las 18:13 propuso un texto de Es Alert para que la población permaneciera en sus domicilios, aunque luego desconoce que pasó con ese mensaje. Finalmente se remitió uno distinto a las 20:11.

Basset se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la juez que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincial de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

Considerado testigo clave en el procedimiento, Basset, debía aclarar dos interrogantes que giran en torno al caso: la retirada de los bomberos que vigiligaban el día de la riada el barranco del Poyo; y sus posibles reticencias al envío del Es Alert a la población.

El testigo ha llegado a los juzgados de Catarroja pasadas las 09:15 y, preguntado por los periodistas que le esperaban en la puerta por si retrasó el envío de la alerta ese día -según manifestó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso inconvenientes y pidió no "generar alarmismo"-, ha dicho: "Voy a hacer las declaraciones en el juzgado".

"Estaba claro" que había que enviar el mensaje de alerta

Seguidamente, interpelado por si no veía claro el envío del Es Alert, ha contestado: "Estaba claro que había que hacer un envío". Respecto a lo que pasó con los bomberos y a si discutió con Jorge Suárez, ha dicho que "no".

Ante la juez, el testigo, preguntado por el asunto de los bomberos y de su retirada, ha manifestado que no supo esa tarde que habían dejado de vigilar el Poyo: "Me enteré días después por la prensa", ha manifestado.

Al respecto, Basset ha explicado que el día de la dana él estuvo trabajando por la mañana desde su despacho, en la Central de Bomberos, pendiente de los primeros rescates, que no es lo mismo que la sala de Comunicaciones, desde donde se gestionó la retirada de los bomberos. Cuando se le informó del Cecopi, se trasladó al Centro de Emergencias de L'Eliana.

Sobre el Cecopi, ha explicado que la reunión comenzó a las 17 horas y cada miembro iba dando un informe de la situación. Media hora más tarde les trasladaron que había riesgo grave de rotura en la presa de Forata y que se podía producir un desbordamiento. Y fue en ese momento -17:30- cuando Suárez, ha manifestado, sugirió mandar un aviso a la población.

Suárez, ha continuado, realizó una propuesta de mensaje en el que se decía a la gente que subiera a niveles altos pero nadie contestó, ha dicho. Según ha indicado, con la información que les transmitían esto "podía no ser preciso" y advirtió de que el tema de mensajes seguía un protocolo.

"Los especialistas que deciden sobre los mensajes a población son de un grupo de comunicación. Es un mensaje tipo Es Alert. Es el único tipo de mensajes. Es una herramienta que tenemos hace mucho tiempo", ha agregado.

Posteriormente, a las 18:13, el testigo sugirió un texto para el Es Alert y lo comentó con Suárez. Venía decir algo así como "ante la situación de fuertes lluvias, manténganse en sus domicilios y atentos a canales oficiales". Tras ello, no sabe qué pasó con el mensaje. Se centraban en Forata.

Posteriormente, y en un parón del Cecopi, Suárez y Pradas estuvieron ajustando el texto. Preguntado por si hubo alguna objeción a lo de permanecer en los domicilios ha respondido que "no". "Nadie habló de que eso era confinamiento. Nadie planteó allí que eso no se podía hacer ni nadie dijo que eso era competencia de la Delegación del Gobierno", ha añadido.

El cambio de texto en el mensaje a la población que finalmente se envió a las 20:11 de "evitar desplazamientos" en vez de "permanezcan en sus domicilios" no sabe por qué se modificó. Desconoce también por qué se envió el mensaje a toda la provincia. "Esa decisión no se tomó en el Cecopi", ha dicho. Sobre el segundo Es Alert que se mandó a la población, a las 20.57 horas, Basset también ha indicado que no tiene ni idea ni se planteó en el Cecopi.

Interpelado, en este contexto, por si hubo alguna discusión con Jorge Suárez por el envío del mensaje, ha dicho: "Dos minutos a 10 minutos. Eso no pudo ser causa de retraso de nada".

"Riesgo desde la mañana"

Basset, preguntado por si las intervenciones que realizaban en la mañana del 29 de octubre pudieron sugerir que había riesgo para la vida de personas, ha respondido que era "lógico" pensar que "había ese riesgo". Esas intervenciones se circunscribían a la Ribera Alta, a Carlet.

En el Cecopi, ha añadido, se conocía la situación de riesgo en Utiel y Requena por el alcalde del segundo municipio les trasladó que se le estaba ahogando la gente.

De hecho, ha indicado que el primer falleció se conoció en Utiel ya en el Cecopi, aproximadamente a las 18:30 o 19:00. Al respecto, preguntado por si sobre las 16 horas pudo Pradas haber conocido que había muertos, ha respondido que "no".

Interpelado también por si algún miembro del Cecopi consultó medios de comunicación autonómicos, ha señalado que "no". "Había mucho trasiego del gabinete de prensa de la consellera, pero no sabía qué estaban diciendo", ha apuntado.

Por otro lado, preguntado por si eran conscientes en el Cecopi del riesgo en el Poyo, ha dicho que "no". En este punto, un letrado se ha interesado por el motivo por el que a las 19:12 se le puede ver en un vídeo consultado el mapa del barranco del Poyo, a lo que él ha contestado: "No estaba fiscalizando el barranco del Poyo. Estaba buscando aguas debajo de Utiel".