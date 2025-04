El ex responsable de Emergencias de la Generalitat alertó a las 14:44 del colapso de los barrancos

El ex número dos de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso advirtió a las 14:44 del día 29 de octubre, cuando tuvo lugar la catastrófica dana, que la situación en algunos municipios era caótica. De hecho, mandó un mensaje a la consellera de Igualdad y vicepresidenta, Susana Camarero, en el que le dijo: "Los barrancos están a punto de colpasar".

Este es uno de los mensajes que Argüeso intercambió el día de la riada con Camarero y que su letrado ha incorporado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja a través de un informe pericial.

El informe, elaborado por un informático, contiene un análisis técnico sobre una serie de chats mantenidos a través de la app Whatssapp entre Argüeso y otras autoridades como Camarero; la ex consellera de Justicia Salomé Pradas; técnicos de Emergencias, diversos alcaldes y responsables de Fuerzas de Seguridad. También contempla una relación de llamadas telefónicas recibidas en el móvil de Argüeso los días 28, 29 y 30 de octubre y los movimientos que efectuó con su vehículo.

Respecto a los chats, hay uno que mantiene Argüeso con Camarero y otros participantes en el que le indica que ese mediodía del 29 de octubre está en Carlet y "la cosa se está poniendo muy fea". Seguidamente, añade: "Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico", y apostilla: "Los barrancos están a punto de colapsar".

Camarero le responde: "Si necesitas algo, nos dices". Más tarde, a las 17:22, la vicepresidenta indica: "Se está complicando zona Utiel-Requena. Si tenemos algo allí me decís. Estar pendientes, por favor".

El mismo 29 de octubre, también hay una relación de chats entre Argüeso y Pradas en la que la ex consellera le pregunta si ha hablado con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por el cierre de colegios -a las 09:25- y éste le confirma que no: "Ya le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo", le comenta.

A las 12:58, Argüeso le pasa a Pradas un parte metereológico, con la situación 1 de Emergencia, y en el que le apunta: "Se solicita a BCV movilizacion de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Río Magro, área puente de Carlet y Barranco Poyo, areas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas".

En otro de los múltiples mensajes de ese día, en esta ocasión entre Argüeso y el alcalde de Sedaví, este último le dice, a las 18:57: "Por favor, podéis mirar si pueden venir policías de otros pueblos. Nos hace falta gente", a lo que el ex número dos de Emergencias contesta que le manda 10.

En un chat de Emergencias, Argüeso advertía a las 07:57: "Nos acaba de informar Aemet que van a emitir un aviso de nivel rojo para la zona del litoral sur de Valencia hasta las 12:00. La precipitación se ha concentrado sobretodo en la zona de la Ribera Alta. Estamos valorando pasar a situación 1 en esa comarca, porque empiezan a entrar incidentes de vehículos atrapados. Puerto de Valencia cerrado desde las 7".

En el mismo grupo, proseguía -a las 08:00-: "Acaban de subir a naranja el litoral Norte de Valencia, también observad. En principio hasta las 15:00. Si os parece bien, subimos a situación 1 en la comarca de la Ribera Alta. Hay barranco con nivel elevado a la altura de Alberic y Villanueva de Castellón. Situación 1 ya". A las 08:52, añadía: "Circulación suspendida entre Cullera y Tavernes de la Valldigna (Cercanías)".