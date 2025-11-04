Feijóo y Abascal inician los contactos para abordar el relevo de Mazón en Valencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contacta con el presidente de Vox, Santiago Abascal, para abordar el rleevo de Mazón en valencia.

Los líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, han hablado este martes por teléfono sobre el relevo del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una conversación "cordial" y en "buen tono" en la que todavía no se han puesto nombres sobre la mesa.

Un día después de la dimisión de Mazón por las críticas a su gestión de la dana que causó la muerte a 229 personas, ambos dirigentes han hablado este martes sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana, según han confirmado fuentes de Génova.

Tanto Feijóo como Abascal han coincidido en la necesidad de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana, que sigue inmersa en el proceso de reconstrucción tras la devastación de la dana.

Será el Partido Popular de la Comunidad Valenciana el que lleve a cabo los contactos con Vox para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, aunque las negociaciones, afirman en Génova, serán seguidas de cerca por la dirección nacional.